Carlet adjudica les obres per a la seu dels Serveis Socials

Connect on Linked in

Es tracta d’adequar l’aulari de l’antic col·legi Bosch Marín, per un import de 301.818,35 euros

Aquest matí s’ha formalitzat el contracte entre l’Ajuntament de Carlet i l’empresa Urgacen Viena 25 SL per a l’adequació de l’aulari de l’antic col·legi Bosch Marín per a acollir la seu dels Serveis Socials de la ciutat, un projecte inclòs en el Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021.

Les obres s’han adjudicat per un import de 301,818,35 euros, IVA inclòs, atenent als criteris d’adjudicació de l’expedient de contractació i a les millores presentades per l’empresa quant a prestacions addicionals, termini d’execució i preu.

A l’expedient de contractació, obert en abril, es van presentar un total d’onze empreses, de les quals ha resultat adjudicatària l’empresa Urgacen Viena 25 SL, que ha presentat la millor oferta econòmica, així com una sèrie de millores recollides en el projecte, com ara: millora de la qualitat de la fusteria exterior, en el tractament de la façana i revestiments, en les instal·lacions de veu i dades, en els falsos sostres, en el mobiliari i en els armaris dels despatxos.

Amb estes obres d’adequació de l’antic col·legi la ciutat disposarà d’un nou edifici dedicat íntegrament al Departament de Serveis Socials, que ara mateix estan ubicats a l’edifici Lluís Vives, on comparteixen espai amb l’ADL i les dependències del SEPE i Labora.

Per a l’alcaldessa, M. Josep Ortega, l’adjudicació d’este projecte i el proper inici de les obres és «el resultat d’una aposta d’este govern per les polítiques socials i inclusives, tant en l’àmbit local com en l’autonòmic. S’ha triplicat la plantilla, hem donat suport a nous serveis com l’Oficina Comarcal d’Habitatge i, en conjunt, s’ha fet necessari el canvi a una nova ubicació on poder donar un servei digne a tota la ciutadania.»

Ortega ha conclòs que «en estos moments, acabant una crisi sanitària i encetant-ne una econòmica, són moltes les necessitats que s’han d’atendre, per això hem donat prioritat a este nou edifici, perquè les persones i la millora del seu dia a dia són i seran l’eix central de les nostres polítiques.»