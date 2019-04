Carlet amplia l’horari de la Biblioteca municipal

Print This Post

L’Ajuntament de #Carlet incrementa l’horari de la Biblioteca municipal a partir del pròxim 2 de maig, una ampliació que afectarà a l’aula d’estudi i de la que podran gaudir tot els visitants de la Biblioteca municipal. Entre el 2 i el 10 de maig, la Biblioteca obrirà de 9 a 14 h i les vesprades de 16 a 20 h. D’esta manera, la regidoria d’educació i animació lectora respon a les demandes presentades per un grup d’estudiants que dia rere dia utilitzen les instal·lacions de la Biblioteca. Una ampliació que ha sigut possible gràcies a la implicació de la Fundació Caixa Carlet per tal de millorar el servei que a hores d’ara es presta.

A més l’horari de la Biblioteca s’ampliarà novament a partir del 13 de maig i fins al 2 de juliol al igual que altres anys per atendre la demanda dels estudiants en època d’exàmens, de la mateixa manera que es fa durant el mes de desembre. L’horari per a l’aula d’estudi a partir del dia 13 serà:

– De 9 a 14 h

– De3 16 a 22 h

i dissabte de 9 a 13.30 h.

.