Carlet aposta pel reciclatge i així es demostra amb un nou projecte que oferirà al municipi més oportunitats de reciclatge amb la redistribució, adquisició i canvis de contenidors en diferents punts del municipi.

Actualment Carlet compta amb 81 contenidors de vidre, 59 de plàstic i 46 de cartó distribuïts al nucli urbà, a les zones industrials de La Carrera i del parc industrial de Carlet i a la urbanització Ausiàs March. Des de l’àrea de Serveis Municipals es té previst comprar entre 25 i 30 nous contenidors per a substituir aquells que estan trencats i d’altra banda incrementar-ne el nombre en les zones on hi ha major demanda.



En una segona fase, des d’esta àrea es pretén realitzar una campanya fomentant no sols el reciclatge sinó, a més, conscienciant sobre la reducció de residus. Una campanya que anirà aparellada amb la denúncia de situacions produïdes per conductes incíviques sobretot pel que fa a mantindre hàbits de tirar les bosses de fem fora dels contenidors i a deixar al costat del contenidors mobles i trastos vells, sense utilitzar l’ecoparc o el servei gratuït de recollida de residus.