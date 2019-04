Carlet ha celebrat la seua festa del davantal

Un any més les mestresses de casa Tyrius de Carlet han organitzat la festa del davantal.

Qui no ha vist a la seua iaia amb un davantal fet per ella mateixa, amb mocadors per mocar als fill, als nets a les butxaques?. Davantals per a cuinar, per a fer feina, per a estar en casa o simplement per portar caramels i regalar als més menuts de la casa. Carlet vol retre homenatge a eixos temps antics en el que el davantal formava part de les nostres vides i ho fa amb la festa del davantal.

L’Associació de mestresses de casa Tyrius de Carlet són les encarregades de portar esta festa endavant amb l’ajuda de l’ajuntament. La xaranga El Cuixot ha sigut l’encarregada d’amenitzar esta festa on primer han ballat la tarara, lluint els davantals que elles mateixa es confeccionen sense faltar cap detall.

Després de ballar la cercavila ha continuat fins arribar al mercat on els esperaven les dones de Carlet per a gaudir del xocolate, mona i coca saginosa que les mestresses de casa Tyrius els havien preparat.