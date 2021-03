Carlet instal·la un sistema de cita prèvia per als tràmits administratius

Connect on Linked in

Acabar amb cues i esperes és l’objectiu del nou sistema de cita prèvia que s’ha posat en marxa a l’Ajuntament de Carlet. El consistori ha instal·lat un punt d’informació i gestió de torns per a les persones que acudixen a l’Ajuntament a fer tràmits administratius.

Les persones poden accedir a este sistema de cita prèvia des de la web de l’Ajuntament o bé presencialment amb un dispositiu instal·lat a l’entrada de la casa consistorial, on els usuaris poden agafar el torn, tot i que a hores d’ara, a causa de la COVID-19, són els mateixos conserges els que donen la cita a través d’este dispositiu.

Les persones usuàries poden triar el dia i l’hora en què volen fer el tràmit en els distints departaments. El sistema permet que l’usuari seleccione entre departaments. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà per a gestions d’empadronament, certificats, registrar documentació per a altres administracions, OMIC, o consultes. La segona opció és l’Oficina Tècnica per a fer tràmits i gestions urbanístiques i la tercera opció és Tributs, per a fer gestions relatives a pagaments, fraccionaments i tot allò relacionat amb les taxes i tributs municipals.

A més, les persones usuàries poden vore, a través d’un monitor instal·lat en la zona de torns, l’estat dels serveis, dels llocs i la cua de clients a l’espera de ser atesos. Tal com explica el regidor responsable de Noves Teconologies, Bernat Nogués: “hem impulsat este sistema amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels serveis, una prestació amb totes les garanties de seguretat i qualitat tant per a la ciutadania com per als treballadors a fi d’evitar les aglomeracions. Anirem ampliant el servei per a fer altres gestions municipals.»