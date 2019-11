Carlet posarà en marxa una campanya de sensibilització per a la recollida de productes fitosanitaris

Connect on Linked in

Així ho va acordar el Consell Agrari Municipal, en el qual tant el sector agrari com l’Ajuntament mostraren la seua preocupació pels nombrosos envasos de productes utilitzats al camp que es troben abandonats pels camps i les séquies. Una situació que preocupa per la perillositat d’estos envasos i pel fet que actualment es compta amb tres punts de recollida d’envasos fitosanitaris.

L’envàs de qualsevol producte fitosanitari és un residu que s’ha de recollir i tractar adequadament per evitar la contaminació del medi ambient. Es tracta d’un tipus d’envasos que no es poden dur a l’ecoparc o recollir d’una altra manera si no és en els seus punts de venda i recollida per a ser tractats en les plantes autoritzades.

L’Ajuntament de Carlet s’ha compromés a realitzar una campanya informativa a través d’un full que es distribuirà en els punts de venda a fi de conscienciar els llauradors de la necessitat de retornar els envasos als punts de recollida i no deixar-los abandonats als camps o per dins de les regadores.

CAMINS RURALS

Així mateix, el Consell Agrari va pactar amb l’Ajuntament de Carlet els camins rurals que s’asfaltaran i milloraran de cara al pròxim pressupost municipal.

Pel que fa a la neteja i desbrossament dels camins rurals, l’Ajuntament de Carlet es va comprometre a adquirir una segadora en el pròxim pressupost municipal. Es tracta, segons explica la presidenta del Consell Agrari Municipal, Maria Josep Ortega, de «millorar el desbrossament i neteja dels camins rurals al llarg de l’any, després del programa de tres mesos del SEPES que es fa durant l’estiu».