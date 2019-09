Carlet presenta una segona edició del #Kakifest amb més sabor local i comarcal

Connect on Linked in

El KakiFest 2019 es consolida enguany amb una segona edició que incorpora novetats que el convertiran en l’última cita estiuenca de la música en valencià, amb denominació d’origen carletina i vocació de traspassar les fronteres amb un repertori de grups que presenten els grups amb més solera actualment com Buhos o La Fumiga, amb una forta aposta per grups que enceten la seua trajectòria com Suret i Jonh.

El cartell està format pels catalans Buhos, des de Calafell amb el seu rock tropical ens faran ballar amb temes com Volcans o Barcelona s’il·lumina. Els acompanyaran, repetint per segon any consecutiu La Fúmiga d’Alzira, els quals ens faran ballar amb les seves cançons estiuenques com Mediterrània, Karrasketon o Primera Conjugació a mes de les seves habituals versions dels temes més famosos de La Gossa Sorda, Obrint Pas, Aspencat etc. I per última, la rapera Tesa d’Almussafes amb un estil rural i de critica social, amb temes com Les Dones o Rural. També aquest any s’incorporaran dos artistes locals, Suret i Jonh els quals fan un rap amb un to molt Carletí.

CANVI D’ESCENARI

El KakiFest es renova i canvia d’ubicació. Enguany l’Avinguda Blasco Ibáñez albergarà a partir de les 21 h el festival. Un canvia d’ubicació i horari per adaptar-se millor al public juvenil de Carlet i augmentar les cotes d’assistència de l’any anterior. Gràcies a estos canvis s’espera una major assistència no sols dels joves de Carlet sinó convertir-se en una cita ineludible del calendari de festivals de la Comunitat Valenciana.

EL KAKIFEST MÉS SOCIAL

Tal i com explica la regidora de juventut, Sandra Hervás, «Volem que la marca del festival estiga també lligada a iniciatives socials, com és el cas enguany del feminisme, a enguany a més de coincidir amb la convocatoria mundial del #20S, el festival també comptarà amb punt violeta perquè volem que la gent vinga a passar-ho bé i siga un espai lliure d’agressions de génere.» Precisament, el festival enguany serà el punt de finalització de la marxa violeta que en Carlet organitza la Casa de la dona, i que partirà de la plaça del Convent i la Vila, i que conclourà al mateix escenari del festival on es llegirà el manifest commemoratiu.» Un còctel d’iniciatives que s’unirà a la presència en l’escenari de la rapera d’Almussfes Tesa; una presència femenina que es vol repetir al llarg de les pròximes edicions.