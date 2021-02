Carlet rebaixa rebaixa la corba dels contagis al mínim.

Print This Post

Carlet ha aconseguit doblegar la corba dels contagis en la primera onada de 2021. Amb les dades oferides per Salut Pública, Carlet ha arribat a 20 casos de PCR positius en els últims 14 dies amb una taxa d’incidència de 126,33/100.000 habitants. Estes dades representen una baixada de 66 casos respecte la setmana passada i ralentitzen el ritme de contagis d’esta segona onada post-festes de Nadal.

PRIMERA I SEGONA ONADA

Amb esta xifra de 20 PCR positius a 14 dies, Carlet se situa en la taxa més baixa de contagis des que Salut Pública començà a oferir dades de contagis de forma setmanal, per tal d’avaluar l’increment i baixada de casos i determinar les mesures restrictives, com per exemple el passat mes de setembre quan Carlet tenia, el dia 11, 42 contagis i dies després s’arribava als 131 positius, fet que provocà l’adopció immediata de mesures restrictives locals.

De la mateixa manera s’ha viscut esta segona onada, després d’aconseguir mantindre’s en 47 casos el passat 24 de desembre, només van passar les festes de Nadal, igual que la resta de poblacions de la Ribera, a causa de les reunions familiars i socials, les xifres tornaren a pujar amb registres de contagis que se situaren en 166 casos a 19 de gener. I novament es prengueren mesures extraordinàries acompanyades de totes les restriccions decretades pel govern autonòmic, que es prolongaran fins a l’1 de març,

A hores d’ara, i segons les xifres de la Conselleria de Sanitat, a Carlet hi ha hagut al llarg de l’últim any 1.537 persones contagiades, dada que suposa el 9,76 % de la població. La pandèmia s’ha cobrat la vida de 18 carletins i carletines.

«Les xifres actuals han sigut possibles gràcies a la responsabilitat de la ciutadania en general -explica l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega-, adoptar les mesures sanitàries com un hàbit i no abaixar la guàrdia en els contactes socials i familiars és el que hem de fer a partir d’ara. Tots tenim cansament emocional i ganes de recobrar el contacte social, però hem d’anar molt espai perquè tot l’esforç fet no es transforme en una nova pujada de casos.»

D’altra banda, cal recordar que el procés de vacunació continua amb normalitat. Els col·lectius més vulnerables com són la residència La Llum i la Residència de Persones Majors de Carlet ja han rebut les dos dosis de vacunes, mentre que a partir d’esta setmana es continua amb les persones de majors i el Centre de Dia de Carlet, que ja té la primera dosi de vacunació.