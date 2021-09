Carlos Ruiz, veí de Foios, compleix el seu repte solidari en favor de la diabetis

Connect on Linked in

Ha recaptat un total de 4.500 euros en la seua aventura de realitzar la Transpirinenca en 18 dies

Carlos Ruiz ha tornat a aconseguir-ho. Aquest veí de Foios ha completat el repte de realitzar el GR11, més conegut com la “Transpirinenca”, una sendera de gran magnitud que travessa els Pirineus des del Cantàbric al Mediterrani en un recorregut de 850 km.

Ruiz ha dut a terme aquesta travessia entre el 22 d’agost i el 8 de setembre, i ho ha fet en favor de l’ONG Diabetes Cero, tal com ja ho fera l’any passat quan va recórrer corrent un total de 1.000 km del Camí de Santiago.

L’Ajuntament de Foios ha rebut hui a l’esportista, que ha signat en el llibre d’honor, en senyal de reconeixement d’aquesta gesta solidària.

“L’experiència ha anat fenomenal. En l’àmbit esportiu molt bé, perquè el repte s’ha complit en 18 dies, i personalment ha sigut millor del que m’esperava”, afirma l’esportista. Per al veí de Foios “el més difícil és gestionar i superar els problemes. Algunes de les etapes van ser molt llargues, a causa del terreny, i de mitjana he fet 10 hores al dia, pràcticament sense descans. Ha sigut molt dur”.

Ruiz ha afirmat que amb aquesta iniciativa “volia repetir l’experiència de l’any passat, que va ser una passada de bonica i de significativa. Volia col·laborar amb la mateixa associació i realitzar un repte que per a mi era un somni des de fa anys”. A més, s’ha mostrat “molt content” per haver sigut rebut per l’Ajuntament. “Em considere molt de poble i rebre’m abans d’anar-me’n i ara en tornar ha sigut molt bonic, ho agraïsc moltíssim”, incideix.

“En el futur hi haurà més reptes, però no sé si serà un futur pròxim o no, ja que necessite fer unes vacances més normals per a descansar a nivell físic i mental, ja que és un repte duríssim”, ha afirmat l’esportista.

L’alcalde Sergi Ruiz ha destacat que “es tracta d’un treball admirable en favor d’un col·lectiu que necessita fons per a avançar en la investigació i en les solucions per a la seua malaltia”. Per part seua, el primer tinent d’alcalde, Juanjo Civera, ha animat a la ciutadania “a continuar secundant i realitzant donatius per una bona causa com aquesta”.

Els interessats a col·laborar en la iniciativa poden realitzar les seues donacions durant els pròxims 10 dies en aquest enllaç: https://www.migranodearena.org/reto/transpirenaica-por-la-diabetes