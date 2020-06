Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, sosté que els arxius s’han sabut adaptar al confinament i han donat servei als ciutadans

Connect on Linked in

La directora general de Cultura i Patrimoni ha inaugurat en línia la jornada ‘Els arxius i la ciutadania: experiències de l’arxiu del confinament’ de l’Associació d’Arxivers

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha afirmat que els arxius s’han sabut adaptar a la situació de confinament i han donat un servei eficaç als ciutadans.

“Encara que els arxius tingueren tancades les seues portes per la pandèmia de la COVID-19, no han parat: teletreballant, exercint activitats de difusió a través de les xarxes socials i atenent les consultes telemàticament”, ha expressat.

Amoraga ha inaugurat, de forma telemàtica, la jornada que l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians ha organitzat per al Dia dels Arxius amb el títol ‘Els arxius i la ciutadania: experiències de l’arxiu del confinament’.

En la seua intervenció ha explicat que “els arxius són testimoni de la societat i per això no es poden desvincular de la situació actual. Els arxius i les biblioteques, com a serveis públics i gratuïts que són, sempre estan en la primera línia d’atenció a la ciutadania per a cobrir les necessitats culturals bàsiques i no han tingut més remei que adaptar-se als protocols, les fases i el confinament de la resta de la ciutadania a què serveixen”.

Amoraga ha afegit que “han hagut de reinventar-se i oferir serveis en línia, i el que ha nascut d’una necessitat ho podem convertir en una oportunitat. Sense pretendre substituir el tracte presencial, pròxim i amable dels professionals dels arxius, anem encaminats a una societat progressivament més virtual en què els serveis presencials que oferim des dels arxius s’hauran de completar i millorar amb serveis telemàtics i tindre cada vegada més suport en les xarxes socials per a poder arribar a tota mena de ciutadans”.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni s’ha sumat a aquesta jornada virtual organitzada per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians que s’ha centrat a analitzar la resposta que han donat els arxius en la situació de confinament. Hi han participat amb conferències Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya; la directora de l’arxiu de la Diputació d’Alacant, M. Ángeles Martínez Micó, i les arxiveres dels arxius municipals d’Ibi, l’Alcora i Manises.–