Carolina Darias i Gabriela Bravo aborden en una reunió bilateral el procés de desescalada i la situació de l’ocupació pública en la Comunitat Valenciana

La ministra de Política Territorial i Funció Pública manté aquesta reunió amb la responsable de Funció Pública, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, abans de la celebració de la Conferència Sectorial d’Administracions Públiques, fòrum multilateral que reunirà la ministra amb tots els consellers i conselleres autonòmic

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, s’ha reunit per videoconferència amb la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, dins de les trobades que va iniciar

ahir amb tots els consellers i conselleres autonòmics amb competències en

matèria de Funció Pública, per a avançar en assumptes comuns de la seua gestió i compartir l’experiència dels últims mesos en matèries com a governança i ocupació pública.



En la reunió han participat també el secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, i el secretari general de Funció Pública, Javier Rueda.



Ha sigut una trobada bilateral abans que es reunisca la Conferència Sectorial d’Administracions Públiques que la ministra Carolina *Darias convocarà en finalitzar els contactes amb els diferents consellers autonòmics.



Assumptes abordats en la reunió Carolina Darias ha abordat amb Gabriela Bravo la situació de les administracions públiques, estatal i autonòmica, i els processos de desescalada.



En l’Administració General de l’Estat, la ministra va signar el 4 de maig amb sindicats CSIF, UGT, CCOO i CIG, sindicats integrants de la Taula General de Negociació de la AGE, l’acord sobre mesures per a la incorporació presencial progressiva dels empleats i empleades públiques en el marc del Pla de Transició a la Nova Normalitat.

En la reincorporació es treballarà prioritàriament pel manteniment de fórmules de treball no presencial, flexibilització d’horaris, atenció al públic preferentment de manera telemàtica, aforaments més reduïts i cita prèvia en l’atenció presencial. La incorporació presencial, a la qual no accedirà en les primeres fases el personal més vulnerable, es realitzarà atenent sempre les recomanacions sanitàries, adoptant les mesures necessàries en matèria de prevenció i seguretat i garantint la salut de les empleades i empleats públics i de la ciutadania.

Les comunitats autònomes també han posat en marxa o preparen els seus propis plans de desescalada, incloent el teletreball, assumpte que també s’aborda en les reunions de la ministra amb les conselleres i consellers.

La ministra i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública han parlat també dels plans d’igualtat en les administracions estatal i autonòmica.

La ministra ha recordat que l’Administració General de l’Estat treballa ja en l’III Pla d’Igualtat, continuant l’impuls de la igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol forma de discriminació en la AGE.

Ocupació Pública en la Comunitat Valenciana

D’altra banda, Carolina Darias i Gabriela Bravo han abordat els plans d’estabilització de l’ocupació pública de cara al futur, ja que l’extensió de la pandèmia i l’actual situació sanitària ha impedit continuar desenvolupant els processos d’estabilització previstos i l’impuls a nous projectes per a la millora i estabilitat de l’ocupació pública.



La Comunitat Valenciana compta amb 236.316 (61,11%) empleades i empleats públics, dels quals 144.430 (69,6%) són de la Comunitat Autònoma, 57.731 (24,42%) de les entitats locals, i 34.155 (14,45%) de l’Administració General de l’Estat.



Dels 144.430 integrants del personal de la Comunitat Autònoma, el 45.64%

treballen en Educació i el 40,54% en la Sanitat regional, per tant, el 86,18%, quasi nou de cada empleades i empleats públics autonòmics s’integren en els serveis sanitari i ensenyament de la Comunitat Valenciana