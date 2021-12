Carratalá exigeix més efectius de la Guàrdia Civil per a combatre l’ona de robatoris a les urbanitzacions

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic exigeix a les administracions superiors, simbolitzades en el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, un major control i seguretat als carrers de la localitat i les urbanitzacions, davant l’onada d’incidències esdevingudes en les últimes setmanes i que han alçat una certa alarma entre la població local.

L’alcalde de la localitat, Toño Carratalá, es va reunir recentment en una junta de seguretat especial organitzada pels successos amb el subdelegat de Govern, Luis Felipe Martínez; a més d’amb altres representants de les forces policials amb competències en la localitat, per a mostrar-los el seu malestar per la situació i exigir una major implicació als carrers per a dissuadir als delinqüents. Segons va manifestar l’alcalde “la sintonia va ser magnífica però ara s’ha de traduir en accions que la ciutadania puga veure i comprovar”. L’Ajuntament d’Alberic ha augmentat la presència del seu Policia Local pels carrers de la localitat, però reclama la coordinació de les diferents administracions per a poder comptar amb una cobertura “més sòlida que augmente la presència d’agents durant totes les hores del dia i la nit”.



L’associació de veïns de la urbanització de Sant Cristòfor, a través del seu president, Juan Vergara, també es va reunir amb l’alcalde alberiquense per a traslladar-li el seu descontentament i per a conjuminar esforços en l’exigència cap a administracions superiors amb major capacitat d’acció.



El primer edil d’Alberic a més també va traslladar a les autoritats la necessitat d’actuar contra el consum descontrolat de cloretilo (un potent anestèsic d’ús esportiu), que està sent utilitzat com a estupefaent en les nits de festa, per la qual cosa s’exigeix una imminent regulació per part del Govern d’Espanya perquè siga absolutament imprescindible comptar amb prescripció mèdica per al seu accés i es prohibisca la seua venda a través d’Internet. Els joves inhalen la substància acumulada en un aerosol després de ruixar una peça de roba i pateixen alteracions de comportament, relacionades amb l’eufòria o l’augment d’agressivitat. Una xiqueta de Montroi va entrar en coma per culpa d’aquesta mena de pràctiques.