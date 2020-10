Catadau organitza l’III Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps, Vila de Catadau’ de manera online

Els restaurants que vulguen participar en aquest esdeveniment gastronòmic hauran de gravar les seues receptes i penjar-les en les seues xarxes socials

Catadau

Continuar amb la tradició i demostrar que es poden fer concursos gastronòmics de manera segura, en temps de COVID-19. Aquests són els objectius de l’Ajuntament de Catadau, que des de la seua Regidoria de Festes i al costat de Les teues Notícies de la Ribera han organitzat l’III Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps. Vila de Catadau’.

Un concurs, que enguany i a causa de l’actual situació sanitària provocada per la COVID-19 se celebrarà de manera online. D’aquesta manera, els restaurants que vulguen participar en aquest esdeveniment gastronòmic hauran de gravar la seua recepta del ‘arròs amb fesols i naps’, un màxim de 10 minuts, per a penjar-les en les seues xarxes socials.

“Enguany amb les condicions que s’estan donant per la COVID-19, hem pensat a fer una altra modalitat, modalitat online per dues raons. Perquè no es perda aquesta tradició que hem començat fa dos anys i per a generar il·lusió en els restaurants”, va comentar l’alcalde de Catadau, Héctor Roig. Els restaurants participants tindran fins a finals d’octubre per a gravar i enviar els vídeos de la seua recepta de ‘arròs amb fesols i naps’. La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catadau realitzarà una recopilació de tots els vídeos rebuts i publicarà el vídeo en les xarxes socials municipals, a partir de l’1 de novembre. “Des del Consistori entregarem un detall a cada restaurant per a agrair-li la seua participació en aquesta tercera edició del Concurs de ‘Arròs amb Fesols i Naps. Vila de Catadau’”, va assenyalar la regidora de Festes, Berta Esteve. Per part seua, Héctor Roig va proposar que els restaurants participants “poden anunciar, a través de les seues xarxes socials, el dia que vagen a gravar els seus vídeo receptes perquè la gent s’anime i vaja a provar el ‘arròs amb fesols i naps’ als seus locals. Els organitzadors del concurs animem a totes i tots al fet que vagen a provar aquest arròs i a continuar donant-li valor a aquest plat tan antic i tan nostre”.