Catalá demana a Puig que reconsidere tornar a entregar les polítiques de menors a Oltra “davant la seua indolència”

La vicesecr de política social el PPCV, Maria José Catalá, assenyala que Oltra ha quedat desacreditada per a gestionar les polítiques d’infància

El PP demana la compareixença d’Oltra en Les Corts per a explicar l’últim incident en el centre de menors d’Alboraig

La sotssecretària de política social el PPCV, Maria José Catalá, ha demanat a Puig que reconsidere tornar a entregar la spolíticas de mensores a Oltra “davant la seua indolència”.

Catalá ha demanat a Puig que “reconsidere tornar a assignar les polítiques de menors a Oltra perquè la infància hauria d’estar en mans més responsables. Estem decebuts amb la continuïtat d’Oltra en aquesta area. Demanem a Puig que recapacite després del nou incendi provocat en el centre de menors d’Alboraig i davant el qual no dóna cap explicació i torna a amagar-se”.

Per a la portaveu popular, la consellera d’Igualtat Mónica Oltra “ha quedat desacreditada per a poder governar amb eficiència i diligència les polítiques socials i d’infància en la nostra Comunitat. No han deixat de succeir-se els incidents en centres de menors de tota mena al llarg de l’anterior legislatura i ningú ha sabut posar solucions. Oltra ha mostrat una absoluta indolència a la situació de desprotecció d’aquests menors i una sorprenent falta de preocupació”.

Maria José Catalá ha indicat que “hi ha una falta absoluta de rigor i de capacitat per a gestionar aquesta política social. És necessari comptar amb professionals implicats, bons gestors que vagen més enllà del postureo de negociacions de butaques, egos i fotos que tan bé sap fer l’esquerra valenciana però que deixa de costat les necessitats de tots els valencians i valencianes”.

La responsable popular en matèria social ha manifestat que “Puig no ha sabut reconduir la nefasta gestió d’Oltra en política social i en concret en els centres menors de la Comunitat. Estem sorpresos i decebuts amb que Oltra continue gestionant les polítiques d’infància en la Comunitat Valenciana”.

Maria José Catalá ha apuntat que “hem sabut que hi ha hagut més incidents aquests dies, incendis en centres de menors, i que tot el succés de Sogorb ha quedat en una denúncia a la mateixa Oltra per haver acusat falsament el centre i ha provocat una situació s’inestabilitat que ha perjudicat moltíssims als menors d’aqueix centre”.

En aquest sentit, Catalá ha recordat que “el PP ha demanat la compareixença d’Oltra en Les Corts perquè done explicacions per l’incendi d’Alboraig i el de la residència de majors d’Alzira”.