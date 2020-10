Catalá: “La modificació del Reglament de les Corts ha de ser per a servir millor als valencians i no perquè el Botànic visca millor”

Print This Post

El PP ha donat suport a la creació d’una ponència per a modificar el reglament de les Corts

· “Hem de crear una Comissió Permanent de Polítiques Integrals de Discapacitat i avançar en la transparència, en la participació ciutadana i en la digitalització”

· La diputada assenyala que les intencions dels grups del Botànic per a concentrar un dia el control del Consell estan clarament dirigides al fet que “els consellers visquen millor”

Així s’ha pronunciat durant la Comissió del Reglament que s’ha celebrat aquest matí, on s’ha aprovat la creació d’una ponència per a modificar el reglament de les Corts.

“Al Partit Popular el trobaran sempre per a millorar el Reglament, com vam fer en 2015 amb la introducció del Parlament Obert. Nosaltres volem que Les Corts servisquen cada vegada millor als ciutadans, augmente la transparència, la participació ciutadana, s’incrementen les vies de comunicació, la digitalització i la innovació”, ha assenyalat.

No obstant això, la diputada ha assenyalat que les “intencions dels grups del Botànic de modificar el Reglament per a facilitar el treball dels consellers agrupant les iniciatives i concentrant el control al Consell en un dia no és servir millor, sinó viure millor. Si el que ells volen és viure millor, tenen l’opció de deixar el seu escó de diputats i només centrar-se en la seua Conselleria”.

En aquest sentit, Catalá ha recordat que no és “la primera vegada que els grups del Botànic canvien les regles del joc per a viure millor. Han limitat les propostes de resolució en el debat de Política General per a limitar la participació i el debat”.

“Per al PPCV servir millor és avançar en transparència, és tractar temes importants com les Polítiques Integrals de Discapacitat amb la creació d’una comissió permanent, és millorar la digitalització, apostar per la innovació”, ha destacat.