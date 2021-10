Catarroja actua per a prevenir la processionària del pi Catarroja

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja reprén el tractament que des de fa quatre anys està tenint un gran èxit per a combatre la processionària. S’aposta per l’endoteràpia, un mètode que consisteix a injectar en els troncs dels arbres una substància fitosanitària que va directament al sistema vascular dels pins, evitant qualsevol impacte en persones o animals. La processionària és un cuc perillós que pot causar lesions en persones i, especialment, en les mascotes. “L’endoteràpia actua sempre sobre l’insecte que s’alimenta de l’arbre i és un tractament alternatiu de baix impacte ambiental i menys agressiu per a l’arbrat que els tractaments convencionals”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme i Mobilitat.

“Es reforçarà, sobretot, l’aplicació en els entorns escolars per garantir la seguretat dels xiquets i en les zones canines dels parcs municipals”, finalitza Raga. El tractament té una aplicació innòcua en persones, però també és respectuosa amb altres insectes beneficiosos per a l’entorn, com són les abelles. En aquest sentit, el seu impacte en el medi ambient és molt més reduït perquè no s’aplica indiscriminadament i la quantitat de producte utilitzat és molt reduïda. Durant les pròximes dues setmanes, els operaris aplicaran aquest tractament en els pins dels parcs i jardins de Catarroja per a complir amb els objectius de protecció contra la plaga de la processionària.