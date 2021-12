Catarroja commemora el Dia de les Persones amb Diversitat Funcional

Print This Post

L’Ajuntament de Catarroja ha brindat la seua total col·laboració a APAMI en la realització dels diferents actes commemoratius pel 3 de desembre

L’Ajuntament de Catarroja està col·laborant intensament amb APAMI, associació que treballa amb les persones amb diversitat funcional a Catarroja des de 1996, per a commemorar el 3 de desembre, Dia de les Persones amb Diversitat Funcional. Així doncs, des del Consistori s’han posat, com fan de manera habitual, a la disposició de l’associació per a visibilitzar amb els diferents actes programats, aquesta data tan significativa.



El primer d’ells va tindre lloc aquest dijous, prèvia del Dia de les Persones amb Diversitat Funcional, amb la participació junt APAMI en la ubicació de pictogrames en passos de vianants no semaforitzats del municipi. Aquesta era una petició de l’associació a l’Ajuntament i que ha sigut atesa, ja que la ubicació d’aquest suport visual permet que les persones usuàries de pictogrames puguen creuar amb major seguretat, millorant així la seua autonomia i també la seguretat viària.



D’altra banda, també s’ha col·laborat en la difusió de dues activitats que tindran lloc en el dia de hui. La primera d’elles la representació en el Teatre Auditori del musical Coco, per membres de APAMI, que començarà a les 17,30 hores amb entrada lliure fins a esgotar les localitats disponibles. D’altra banda, des de l’inici de setmana està en marxa l’exposició fotogràfica Sentim, que aporta el punt de vista de les persones usuàries de APAMi i que hui tancarà a les 20 hores.



Finalment, coincidint amb el 3 de desembre, Dia de les Persones amb Diversitat Funcional, la façana de l’Ajuntament de Catarroja s’il·luminarà de color blau, identificatiu d’aquesta data.