Catarroja es posa mans en l’obra per a decidir la ciutat del futur

El Pla Estratègic de Catarroja avança hui amb la participació del panell d’expertes que al costat de la representantació municipal posaran en comú de la informació recaptada per a decidir la ciutat del futur



L’Ajuntament de Catarroja continua treballant de manera molt conscienciosa en l’elaboració del Pla Estratègic que marque les pautes a seguir per a la ciutat dels pròxims anys. Es tracta d’un procés participatiu en el qual han pres part diferents agents a nivell local mitjançant entrevistes realitzades per una auditora externa amb l’objectiu de captar el major número les opinions de la ciutadania. Durant el dia de hui ha tingut lloc el següent pas, fonamental per a la presa de decisions, una jornada de participació guiada per un panell d’expertes, al qual s’han incorporat els representants polítics i personal treballador de l’ajuntament.



“Estem davant un moment crucial i històric de la nostra ciutat, el moment en el qual hem de decidir cap a on avancem com a poble amb l’elaboració del nostre Pla Estratègic. Una decisió que ha d’estar ben legitimada per la ciutadania que ha format part en aquest procés participatiu de presa de decisions. Catarroja es construeix des de la participació i el diàleg, per la qual cosa totes eixim reforçades d’aquesta jornada que marcarà una fita”, explica Dolors Gimeno, regidora de Participació Ciutadana.



La jornada s’ha desenvolupat en el recinte Masia de las Estrellas de Catarroja i s’ha plantejat com un espai de treball en comú. D’una banda, s’han rebut les conclusions d’un panell d’expertes que ha recaptat les informacions extretes de les enquestes realitzades a sectors de la població i administració local. Posteriorment s’han organitzat diferents àrees d’expertes per a poder posar, posteriorment en comú les decisions més importants.



La participació en aquesta part d’elaboració del Pla Estratègic ha sigut la part política i l’administrativa de l’Ajuntament, que s’ha dividit en les següents àrees: ambiental, econòmica, social, territorial i institucional.