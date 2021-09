Catarroja es prepara per a unes falles atípiques

Connect on Linked in

L’Ajuntament emetrà a través del seu canal de Youtube els principals esdeveniments que s’hauran de realitzar sense presència de públic



Catarroja prepara les seues falles extremant les mesures de seguretat per a compaginar-les amb l’habitual programa festiu. Des de la Unió d’Associacions Falleres de Catarroja (UAFC) i l’Ajuntament, s’ha fet un gran esforç per a recuperar la flama fallera que es va apagar en 2020 i que segur es tornarà a recuperar al març 2022. D’aquesta manera, acostarà els actes que tradicionalment eren multitudinaris al gran públic mitjançant les xarxes socials.



“Les Falles seran un preàmbul extraordinari per al Refresca’t 2021, la nostra proposta d’oci segur que ocuparà tot el mes de setembre. Ja es nota al carrer que hi havia ganes de falles, encara que ens semble tot certament inhabitual, en celebrar-se al setembre, posarem de la nostra part per a recuperar el temps perdut i reactivar a un sector com és vinculat a la festa fallera que l’ha passat francament malament durant aquests mesos”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



Finalment seran 8 les comissions falleres que plantaran el seu monument als carrers de Catarroja durant el dia de hui: les comissions de Rambleta, Albufera, Regió, Xarco, Filiberto Rodrigo, El Rabal, Centenar de la Ploma i Rei En Jaume. Per la seua part, les comissions del Mercat i Barraques no plantaran monument, però si que realitzaran activitats lúdiques per a mantindre l’esperit faller durant aquests dies.



Demà es realitzarà la deliberació per part del jurat i el divendres es retransmetrà per les xarxes socials de l’Ajuntament. També a través de les xarxes socials municipals s’oferirà senyal de vídeo de la tradicional Ofrena a la Mare de Déu que serà en la vesprada del dissabte, sense presència de públic. Finalment, el diumenge tindran lloc els actes que normalment es desarollarían el 19 de març, la missa a l’església de Sant Miquel, la mascletà que serà a càrrec de pirotècnia Europlà i finalment, a partir de les 22 hores, la cremà dels monuments fallers.



Com cada any, coincidint amb les Falles, l’Ajuntament de Catarroja ha elaborat el Ban faller. En aquest document, publicat en la web municipal, es recull tota la informació referent a la regulació al carrer durant aquests dies festius.