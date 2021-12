Catarroja inicia la redacció del seu Pla Local de residus amb un caràcter participatiu

Connect on Linked in

La redacció d’aquest pla servirà per a a donar un millor servei a la ciutadania en la recollida selectiva de fem



L’Ajuntament de Catarroja ha començat els treballs per a la redacció del seu Pla Local de Residus. Aquest document serà una eina de gran ajuda per a poder millorar la recollida de fem que ara mateix s’està realitzant en el municipi, per la qual cosa s’implicarà a tots els agents socials i ciutadans en la redacció d’aquest, de manera que es convertisca en la peça clau per a un reciclatge més eficient durant els pròxims 10 anys.



“El Pla local de residus municipals de Catarroja pretén ser el full de ruta a seguir per a planificar les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que volem aplicar al llarg del camí, adequat la gestió dels residus a un nou marc social, tècnic i econòmic”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.



Des de l’Ajuntament es treballarà durant els pròxims 6 mesos en la recol·lecció d’informació, anàlisi, diagnosi i propostes de millora amb gran participación realitzant diferents entrevistes a la ciutadania i empreses que oferiran un mapa participatiu pel qual començar. Tot el procés, dades arreplegades i documentació generada serà comunicat a la ciutadania a través de diferents fòrums i informacions que es transmetran en els diferents canals municipals formant part del pla de comunicación i sensibilització a la ciutadania.