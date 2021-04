Catarroja posa en marxa el seu propi punt de vacunació massiu

Print This Post

La vacunació contra la Covid19 avança , cada dia més ràpid, fins al moment només la ciutat de València i els pobles de més de 50.000 habitants se situaven com a punts de vacunació massiva de la població, però amb l’arribada de noves vacunes, i la necessitat d’avançar com més ràpidament millor en el procés pobles com ara Catarroja anuncien la decisió d’instal·lar el seu propi punt de vacunació massiu , a partir del pròxim dilluns



Aquest nou punt donarà un respir a punts com ara Torrent, que rep diàriament, els receptors de la vacuna de pràcticament tots els pobles de l’Horta i estarà dotat de totes les necessitats que requereixen els protocols

L’Ajuntament de Catarroja es farà càrrec al cent per cent de totes les despeses derivades de la instal·lació del punt de vacunació