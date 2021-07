Catarroja prepara la segona edició del programa Refresca’t amb el inici de la setmana fallera i uns actes commemoratius dels Moros i Cristians

Connect on Linked in

La regidoria de Festes repeteix la fórmula del 2020 per a oferir un programa segur amb un gran cartell d’actuacions encapçalat per OBK, Efecto Pasillo i Blas Cantó



Catarroja, 30 de juliol de 2021. Catarroja ha configurat un programa d’oci festiu segur per al mes de setembre que inclourà l’atípica ‘setmana fallera’ i la segona edició del Refresca’t, el programa que va ser un èxit a l’estiu de 2020. D’aquesta manera, la regidoria de Festes ha volgut configurar unes celebracions que compatibilitzen esdeveniments atractius i que, al mateix temps, complisquen amb totes les mesures de seguretat, evitant aglomeracions i mantenint la distància de seguretat.



“El Refresca’t va ser un gran èxit en un any molt dur com el 2020, per això hem volgut perfeccionar la fórmula que tan bé ens va funcionar i que ens acompanyarà fins que superem la situació per la COVID19. Es tracta d’una aposta per un sector, com és el de l’entreteniment, que ens permetrà comptar, de manera seguretat, amb grans artistes com OBK, Efecto Pasillo i Blas Cantó. A més, hem trobat les fórmules perquè algunes de les nostres tradicions, com els Moros i Cristians, siguen presents dins del programa”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



Així doncs, el mes de setembre començarà amb unes Falles adaptades a la situació. Una setmana fallera algo diferent que concentrarà els seus actes principals en tres dies. El dia 1 tindrem la plantà dels monuments que degueren plantar-se en 2020 i que, en la seua majoria han estat emmagatzemats en les dependències municipals que es van cedir a les comissions locals. El 4 de setembre tindrà lloc l’ofrena fallera en la plaça Major, per a acabar el dia 5 amb la mascletà i la tradicional cremà, un any i cinc mesos i mig després de l’habitual.



Els esdeveniments festius continuaran amb un clar protagonista, la música. Les activitats es concentraran en quatre localitzacions del municipi. En concret, els festejos es traslladaran a l’aparcament del camp de futbol Mundial 82, a l’Espai Clara Campoamor (lloc utilitzat per a situar el centre de vacunació), els voltants de l’avinguda Jaume I i la Plaça Major.

Les actuacions musicals seran les principals protagonistes d’un programa molt transversal. Així doncs, encapçalaran el cartell uns imprescindibles de la història del tecno-pop espanyol com OBK, el divendres 17 de setembre a les 22,30 hores en l’Espai Clara Campoamor. Per a la joventut, el divendres 24, l’últim representant d’Espanya en el certamen eurovisiu, Blas Cantó, ens oferirà el seu repertori en el mateix espai i horari. També repetint hora i lloc, el dissabte 25, tindrem la tercera de les actuacions estrela amb l’actuació de Efecto Pasillo.



El programa ha buscat l’encaix perquè enguany puguen incloure’s, encara que no siga amb l’espectacular desfilada, la festa dels Moros i Cristians. D’aquesta manera, acudirem el dissabte 18 de setembre a les Ambaixades, en la plaça Major, un espai més indicat per a evitar aglomeracions i que serà retransmés per streaming perquè ningú s’ho puga perdre. El diumenge 19 les dos bandes de música locals, la SM l’Artesana i la Unió Músical, posaran punt i final als actes commemoratius dels Moros i Cristians amb un concert de música festera.



La resta del programa s’ha configurat de manera molt transversal per a poder arribar al major nombre de sectors de la població. Des d’un programa infantil, amb un parc d’oci; juvenil, amb la instal·lació d’un scape room en un autobús; fins a espectacles musicals on la nostàlgia, amb la Banda Tribut de Camilo Sesto, serà la protagonista. Les persones amants de la pólvora també comptaran amb la dosi d’adrenalina que aportaran les tradicionals mascletàs, els dies 5 i 29, i un espectacle de focs artificials el dimarts 28.