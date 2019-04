Catarroja recorre a la participació ciutadana per a reurbanitzar el límit amb Albal

Connect on Linked in

El procés es desenvoluparà des d’abril fins a inicis de juny i contindrà accions diverses

L’actuació inclou els carrers de Pelayo, Rambleta i Camí de Les Corregudes, un envlavament urbà de gran importància

L’Ajuntament de Catarroja ha encetat un projecte per a debatre com serà el futur de l’eix urbà entre Catarroja i Albal. El projecte inclou un procés de participació per a entitats i ciutadania on els col.lectius i les persones puguen opinar.

L’actuació inclou els carrers Pelayo, Rambleta i Camí de Les Corregudes, que suposen un enclavament urbà de gran importància. Es un espai de contacte entre els dos pobles i concentra una gran quantitat de zona verda, equipaments esportius i educatius. A més a més, pot suposar un canvi molt important per a Catarroja respecte a la millora de la qualitat de les activitats a l’espai públic, el desplaçament a peu i les relacions socials.

El procés participatiu es desenvoluparà durant els mesos d’abril fins a primers de juny i contindrà accions diverses. Algunes d’elles es realitzaran amb grups específics tant administratius com d’entitats socials o grups d’usuaris i usuàries dels equipaments existents a l’eix.

Participació en diversos formats

Altres de les activitats estaran obertes a qualsevol persona que vulga participar i es desenvoluparan a espais públics. També hi haurà una jornada de tallers amb propostes i resultats de tot el procés.

A banda d’aquestes sessions de treball, es proposen altres maneres de participar i obtenir informació de la ciutadania de Catarroja. La primera serà la realització d’una enquesta i, com a complement es farà un qüestionari que podrà emplenar-se a través d’Internet. Totes aquestes activitats es divulgaran per mitjans tant físics com digitals.

Acabat el procés de participació, el projecte entrarà en la fase de redacció de l’avantprojecte de reurbanització, amb la base de tots els criteris extrets de la consulta. Aquesta fase de redacció durarà dos mesos més, després dels quals s’espera poder presentar els resultats.

Les primeres activitats d’aquest procés seran unes entrevistes grupals a diferents sectors i agents clau, que es desenvoluparan el mes d’abril i de les quals s’informarà dels resultats.