Catarroja recupera la Nit Estellés amb un recital en el Teatre Auditori

Els interpretes David Vid i Jesús Mondria recitaran els poemes ocults, els menys coneguts d’Estellés, sobre les taules del TAC el dimarts 16 de noviembre



L’Ajuntament de Catarroja recupera una de les jornades poètiques més emblemàtiques com és des de fa anys la celebració de la Nit Estellés. El ‘poeta del poble’ tindrà el seu homenatge el dimarts 16 de novembre, encara que per a aquesta edició, a causa de les actuals circumstàncies varia el format habitual traslladant-se del clàssic sopar en la plaça Llotgeta al Teatre Auditori.



“Des que en 2015 ens adherirem a aquesta iniciativa ha anat creixent en interés i participació, sent únicament cancel·lada per la Covid19. Enguany, hem hagut de variar el guió però no així el contingut on la gent s’anima a recitar les composicions del ‘poeta del poble’ demostrant-se l’estima per la nostra llengua i la tradició”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.



Així doncs, el dimarts 16 de novembre, a partir de les 19 hores el Teatre Auditori s’omplirà per a homenatjar el poeta del poble en un recital que estarà precedit per l’actuació de David Vid i Jesús Mondria, els qui posaran veu i música respectivament als poemes menys coneguts del poeta de Burjassot dins del seu espectacle ‘Estellés, Secretament’. A continuació, com és habitual, el públic assistent podrà pujar a l’escenari a recitar els poemes més significatius de l’autor, com a colofó a una nova jornada cultural a Catarroja.