Catarroja recuperarà en 2022 el seu ‘Certamen Nacional de Bandes de Música’

L’Artesana i la Unió Musical ocuparan l’espai del ‘Certamen Nacional de Bandes Vila de Catarroja’, ajornat per la COVID 19 oferint aquest diumenge dos concerts al TAC



Catarroja, 5 de novembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja va haver d’ajornar a l’inici de l’any el seu ‘Certamen Nacional de Bandes de Música’ a causa de la situació sanitària per la COVID19, que complicava l’organització de l’esdeveniment. En aquest sentit, per a continuar oferint a la ciutadania una programació musical de qualitat, les dues bandes de música del municipi donaran sengles concerts el diumenge 7 de novembre en el Teatre Auditori de Catarroja com a prèvia a reprendre el certamen l’any vinent.



“La difícil situació per la qual han hagut de travessar les bandes de música de tot el País ha sigut molt complicada durant 2020 i 2021, sobretot quan les mesures de seguretat COVID19 han estat més restrictives. Per això, enguany la comissió organitzadora va decidir no convocar el certamen, i esperar que les bandes pogueren de nou fer assajos i recuperar la normalitat. No obstant això, a Catarroja, decidim mantindre la data i que les societats musicals del nostre poble, tingueren l’oportunitat de tocar igualment aquest dia. Per això, diumenge 7 de novembre us esperem al TAC en una doble jornada musical”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.



D’aquesta manera, el diumenge 7 de novembre el TAC oferirà una doble sessió de música simfònica. D’una banda, la Societat Musical L’Artesana, a càrrec del seu director, Ximo Arias, oferirà el seu concert a les 12 hores; mentre que en horari vespertí, a les 19 hores, serà el torn de la Societat Musical La Unió, a càrrec de la seua directora Natalia Montañés. En aquest segon cas es tracta d’un concert interassociatiu amb la coordinació de FÒRUM Catarroja i altres entitats, guanyadores dels premis a projectes interassociatius de la Fundació Horta Sud.