CCOO denuncia la discriminació que pateixen les treballadores laborals a extingir del Departament de salut de la Ribera

La Conselleria de Sanitat no està aplicant el seu Pla d’Igualtat a aquest personal, per la qual cosa les embarassades perden fins a un terç del seu salari en adaptar-los el lloc de treball per situació de risc en la gestació.





La Secció Sindical de CCOO a l’Hospital de la Ribera denuncia, aquest 8 de març Dia de la Dona, que la Conselleria de Sanitat discrimina les treballadores laborals subrogades d’aquest departament de salut. Les embarassades perden fins a 400 euros al mes perquè deixen de cobrar els complements salarials variables en adaptar-los el lloc de treball per situació de risc en l’embaràs.



A les treballadores laborals a extingir embarassades, no se’ls aplica el Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat encara que en 2019 la direcció del Departament de salut va reconéixer en un comunicat que era aplicable per a tot el personal de la Ribera. Pel que, les treballadores embarassades no poden acollir-se a la mesura que reconeix l’adaptació o canvi de lloc de treball per risc en situació d’embaràs i lactància natural perquè no supose minvament econòmic.



Així, a les treballadores, quan se’ls adapta el lloc per motiu de salut en l’embaràs, deixen de percebre els complements salarials variables, la qual cosa suposa uns 400 euros menys al mes de mitjana en el seu salari.

Aquest fet suposa una discriminació per raó de sexe, ja que els homes mai es veuran en aquesta situació. El que comporta que una dona puga fins a decidir no tindre descendència per no veure compromés el seu salari amb una rebaixa en la seua nòmina de fins a un terç.



CCOO denuncia que la Conselleria de Sanitat està negant els seus drets a les treballadores laborals subrogades en el Dpto. de la Ribera, ja que sí que està aplicant el Pla d’Igualtat a la resta de personal laboral i estatutari, inclosa la mesura que afecta els complements salarials.



Fins a una sentència i la Inspecció de treball han dictaminat que la Conselleria ha d’aplicar el Pla a tot el personal del Departament de salut de la Ribera. És més, la dotació econòmica per a impulsar aquesta mesura en concret, sorgeix de la Llei de pressupostos de 2019, que reconeix destinar un 0.25% de la massa salarial de tots els professionals del Sistema sanitari públic, en el qual recordem també es troba el personal laboral a extingir, per a dotar-la pressupostàriament. Així doncs, les dones embarassades han aportat la seua 0.25% de pujada per a implementar aquesta mesura, per a posteriorment ser excloses d’ella.



CCOO sol·licita a la Conselleria de Sanitat que aplicació el Pla d’Igualtat a tot el seu personal, incloses a les dones laborals a extingir embarassades a les quals se’ls nega el dret a no patir minvaments econòmics per la seua situació, veient-se seriosament perjudicades pel fet d’estar embarassades i precisar d’una adaptació de lloc temporal.