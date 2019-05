Celebrada una reunió informativa amb motiu de l’escolarització 2019-20 A Picassent

Print This Post

El saló d’actes de la Casa de Cultura va acollir ahir per la vesprada una reunió informativa amb motiu de l’escolarització dels xiquets i les xiquetes de 3 anys del municipi. Allí, la regidora de l’àrea d’Educació, Belén Bernat, va donar la benvinguda a les famílies donant-los les gràcies per la seua presència i convidant-los a resoldre tota mena de dubtes que tingueren sobre este tema. A continuació, la tècnica d’Educació, Xaro Bornay, va explicar el procediment de matriculació per al pròxim curs 2019-20.

En la reunió també varen estar presents les directores i el director dels centres escolars CEIP Mare de Déu de Vallivana, CEIP Príncep d’Espanya, CEIP Sant Ignasi i col·legi Sant Cristòfor Màrtir.

Recordem ací alguns punts del procés d’admissió. Qualsevol dubte podrà atendre’s a l’àrea d’Educació, al Centre Social, carrer de Carles Albors, 16 [ dilluns, de 15 a 18:30 h.], i també als centres escolars.

-Tota la normativa que regula el procediment d’admissió d’alumnes pot trobar-se en la pàgina web de la Conselleria d’Educació i també estarà penjada en el tauler d’anuncis dels centres.

-Els annexes de les vacants es publiquen el dia 9 de maig.

-El model de sol·licitud el poden arreplegar en els centres a partir del dia 8 de maig I presentar-la amb la documentació en el centre de primera opció del 9 al 17 de maig.

-La sol·licitud també es pot emplenar de forma telemàtica, imprimir-la, signar-la i presentar en el centre de primera opció.

-Sols es pot presentar una sol·licitud per alumne, en cas contrari genera duplicitat i dona lloc a l’escolarització d’ofici de l’alumne. El mateix en cas contrari genera duplicitat i dona lloc a l’escolarització d’ofici de l’alumne. El mateix en cas que se detecte falsedat en les dades declarades.

-Les llistes provisionals d’admesos es publiquen el dia 30 de maig i les definitives el dia 12 de juny.

-La matrícula del 13 de juny al 3 de juliol.