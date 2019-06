Celebrat el sopar de fi de curs de l’Associació Tyrius Picassent

Connect on Linked in

L’Associació Tyrius Picassent ha celebrat recentment el sopar de fi de curs que com cada any celebra este col·lectiu per donar per finalitzades les activitats i tallers del curs. La vetlada, que va tindre lloc a les instal·lacions de la piscina d’estiu del Poliesportiu Municipal, va comptar amb la presència de l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, la presidenta de l’Associació, Asunción Pla i la Junta Directiva així com totes les persones associades a la mateixa.