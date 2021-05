Cicle Indoor, Fitbox i Mx4, els nous esports a Cullera

Connect on Linked in

El Centre Municipal d’Esports pega un salt de qualitat amb la posada en marxa de classes i entrenaments dirigits de tot tipus

Amb l’inici del mes de juny, el Centre Municipal d’Esports de Cullera dóna un important salt qualitatiu amb la posada en marxa de les classes dirigides. Entorn a una quinzena d’activitats diferents que permetran potenciar la salut i el benestar de la ciutadania a través de la pràctica esportiva.

Entre d’estes es troben activitats molt diferents com el Cicle Indoor i el Virtual, entrenaments amb intervals d’alta intensitat com el Hiit-Circuit, entrenaments del Core, activitats al ritme de la música i amb pes com el Body Power, exercicis específics com el GAP, entrenaments que combinen boxa i arts marcials com el Fitbox, el Programa Salut per a persones jubilades, així com altres classes dirigides com la zumba, el pìlates o el ioga, entre d’altres.

A més a més, també es posa en funcionament la sala d’Spa. Un espai d’avantguarda equipat amb una sèrie d’infraestructures òptimes per potenciar el benestar i que suma un atractiu més al complex esportiu.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, destaca que “obrim un ampli ventall d’activitats dirigides perquè la gent prove, s’anime i tinga l’oportunitat d’exercitar-se com vulga, perquè hi ha entrenaments de tot tipus i per a totes les edats”.

En esta línia, el primer edil ha reafirmat que “al Centre Municipals d’Esports de Cullera podem fer de tot”. La posada en funcionament de les sales amb classes dirigides és “un pas més per la salut dels nostres veïns i veïnes i també pel compromís que tenim per fomentar l’esport i els hàbits saludables a la nostra ciutat”.

Per consultar totes les activitats i horaris i fer reserves cal fer-ho mitjançant el web cullera.es/esports.