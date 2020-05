‘Cinema Jove’ celebrarà una edició reduïda al desembre

Print This Post

Serà del 5 al 8 de desembre en algunes de les seues seus habituals

S’hi garantiran totes les mesures de seguretat sanitàries per al públic i el personal

L’Institut Valencià de Cultura (IVC), davant de la impossibilitat de celebrar la 35a edició del festival ‘Cinema Jove’ al juny, com estava previst, ha decidit ajornar la celebració i organitzar-ne una versió més reduïda a principis del mes de desembre en algunes de les seues seus habituals com el Teatre Principal, el Teatre Rialto i el Centre Octubre de Cultura Contemporània.

Les circumstàncies impedeixen la celebració del festival ‘Cinema Jove’ tal com estava previst, ja que en aquest moment és impossible que s’hi desplacen directors i productors de les obres en concurs, tant de la resta de l’Estat com, sobretot, internacionals, i tampoc podrien assistir-hi la majoria dels interessats, tant a escala individual com de grup.

Es podrà veure part de les seues seccions oficials, entre les quals destaquen l’estrena de dos llargmetratges inèdits, curtmetratges i websèries.

Els canals oficials, pàgina web i xarxes socials del festival i de l’IVC anunciaran pròximament la programació de l’edició del mes de desembre.