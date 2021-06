Cinema Jove evidencia la immigració il·legal als EUA des de Sibèria en l’òpera preval russa ‘The Whaler Boy’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Projecció del palmarés de l’última edició del festival d’animació de la UPV, Prime the Animation

Demà es presenta la gran vencedora dels Goya d’enguany, ‘Las niñas’ (Pilar Palomero, 2020)

Cinema Jove acull demà, 25 de juny, el segon passe de l’òpera prima russa ‘The Whaler Boy’, on el director rus Philipp Yuryev posa de manifest la immigració il·legal als EUA a través de l’estret de Bering.

La pel·lícula. seleccionada en la competició de les Giornate degli Autori de la Mostra de Venècia, és una reflexió sobre la cerca de l’amor, la transició al món adult i les dificultats de l’aprenentatge sentimental en un poble de Sibèria on els seus habitants es dediquen a la caça balenera.

Una altra de les propostes del dia és el thriller familiar grec ‘All The Little Pretty Horses’, inspirada en el cinema de Roman Polanski i Michael Haneke, amb el malestar de la burgesia d’Atenes com a teló de fons.

El seu director, Michalis Konstantatos, va generant una sensació d’inquietud creixent entre l’audiència a partir d’una atmosfera progressivament enterbolida que s’ha considerat la resposta grega a ‘Paràsits’ (Bong Joon-ho, 2019).

<b>Pedrera de l’animació i vencedora dels Goya</b>

Com és habitual en el festival internacional de cinema organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, s’ha programat una passada especial dels projectes guanyadors del festival d’animació de la UPV Prime the Animation, dirigit a nous talents internacionals. La mostra consta de competicions a concurs de curtmetratges d’estudiants i òperes prevals.

Finalment, el cicle High School prossegueix amb les seues sessions a l’aire lliure, programades en l’Espai Túria, situat al carrer Conde de Montornés, 15. El solar s’ha condicionat per a la projecció de pel·lícules ambientades en centres de secundària i dotat amb una barra.

Demà es presenta ‘Las niñas’ (Pilar Palomero, 2020), gran vencedora dels últims Premis Goya, on es va alçar amb els corresponents a millor pel·lícula, guió original, direcció novel i direcció de fotografia. L’òpera prima és un retrat de la generació de les espanyoles de hui dibuixat a través de l’educació que van rebre a principis dels noranta.

“El festival ha volgut visitar l’espai americà que estem acostumats a veure en tot l’audiovisual i visitar centres de secundària d’altres països”, explica Carlos Madrid, director de Cinema Jove.