Ciscar: “Això de Puig amb el transvasament no és diàleg sinó submissió a Sánchez”

∙ El portaveu d’Aigua del Grup Popular en Les Corts, José Císcar, assenyala que “la manifestació d’ahir és una demostració de la desesperació dels regants”

∙ “Demanem que no es toquen les normes d’explotació del transvasament fins que no s’aprove el nou Pla Hidrològic del Tajo”

El portaveu d’Aigua del Grup Popular en Les Corts, José *Ciscar, ha assenyalat que “això de Puig amb el transvasament no és diàleg sinó submissió a Sánchez”.

Per a *Ciscar, “la manifestació d’ahir és una demostració més de la desesperació dels nostres regants davant alguna cosa que està succeint i que venim denunciant des de fa mesos com és el full de ruta del govern de Sánchez: primer es modifiquen les regles d’explotació del transvasament amb els quals es retalla aigua i després, la segona part, és una elevació dels cabals ecològics en el nou pla que deixarà inservible el transvasament almenys per al que és el regadiu”.

El portaveu popular ha assenyalat que “demanem que no es toquen les normes d’explotació del transvasament fins que no s’aprove el nou Pla Hidrològic del Tajo que serà el que aporte tota la informació necessària per a abordar una possible modificació. Això la ministra no ho vol sentir”.

“El que no pot ser és que la ministra no haja volgut rebre als regants amb els quals mai s’ha reunit, ni que no haja vingut a la Comunitat Valenciana a explicar el perquè de les seues polítiques *antitrasvasistas. Tampoc ho ha fet el president Sánchez que és el principal responsable de tot això”, ha afegit.

“Tampoc és de rebut -ha continuat- que ací tots els grups aprovem iniciatives de suport al transvasament demanant que no canvien les normes d’explotació fins a tindre tota la informació sobre el Tajo, i que ,malgrat aquests mandats de les Corts, el president Puig no ho sàpia defensar o no vulga fer-lo i siga incapaç de plantar-se davant la ministra ni davant Pedro Sánchez. La setmana passada va estar amb la ministra Ribera i ni tan sols li va demanar que ho parara”.

José Císcar ha assenyalat que “Puig manté una actitud de submissió total a Pedro Sánchez al qual no vol molestar. Perquè tampoc ha demanat els 284 milions d’euros de l’IVA com altres comunitats que sí que el van reclamar, o el canvi del sistema de finançament. Això no pot ser perquè està en joc no sols la supervivència de milers de famílies que viuen de l’aigua del transvasament sinó també temes mediambientals molt importants com els 44 milions d’arbres que es reguen amb aqueixa aigua”.

Císcar ha indicat que “quan diuen que el transvasament és irrenunciable i que volen diàleg sembla que confonen diàleg amb submissió. Clar que cal parlar i pactar com es va fer en 2013 en el qual es va signar un memoràndum entre cinc comunitats autònomes. Però per a dialogar has de posar damunt de la taula les teues exigències. Diàleg no és submissió, i Puig el que fa és submissió perquè no planteja alguna cosa que té l’obligació moral de fer que és defensar les resolucions d’aquestes Corts aprovades per unanimitat”.

Finalment, José *Ciscar ha indicat que “donem per perduda la reducció de l’aigua. La mateixa ministra Ribera ja ho ha dit clarament i ha advertit que retallaran i modificar les condicions del que està en vigor. Que el Consell diga que ho recorrerà en els tribunals hauria de ser l’última opció. Hui retallen, recorres i durant tres o quatre anys en què no hi haurà una resolució aqueix aigua s’haurà perdut. La política és diàleg i negociació, i això no s’està fent. Abans d’anar als tribunals cal intentar un acord”.