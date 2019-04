Ciutadans (Cs) a La Barraca defensa els principis d’eficiència, innovació i responsabilitat en la gestió

Print This Post

Llopis: “Cal retornar la veu al poble perquè aquesta siga la que vertebre la nostra política local”

El secretari de Ciutadans (Cs) a La Barraca d’Aigües Vives, José Alberola, ha defensat “els principis d’eficiència, innovació i responsabilitat en la gestió municipal”. En aquest sentit, també ha manifestat “la necessitat de retornar la veu al poble, després de tant de temps ignorada pels equips de govern, perquè vertebre la política local”.

El representant de Ciutadans ha destacat “la importància de reactivar el poble fomentant el comerç local, habilitant una zona esportiva i d’oci o cuidant dels diferents serveis prestats per l’Ajuntament”. “A més de fer un manteniment adequat de les diferents zones per evitar l’abandonament i la desastrosa situació en què es troba la part de la colònia de Santa Marina, per exemple”, ha afegit.

Així mateix, Alberola ha assenyalat que “el servei de recollida de fem necessita millorar cap a la sostenibilitat i el tractament ecològic”. “Això és un senyal d’identitat d’una societat moderna que avança en paral·lel amb el que exigix ​​el respecte pel medi ambient”, ha explicat.

De la mateixa manera, ha denunciat “l’abandonament del monestir d’Aigües Vives al qual els partits de sempre han deixat de banda en comptes de convertir-lo en un referent de la comarca pel seu valor arquitectònic i històric”. Igualment, ha criticat Alberola, “s’han abandonat les festes patronals i s’ha perdut el sentiment de família que caracteritzava a aquesta població”. “És una cosa que cal recuperar per millorar el dia a dia dels nostres veïns”, ha conclòs.