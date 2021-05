Ciutadans d’Alzira es mobilitza per a protegir el Monestir d’Aigües Vives

Connect on Linked in

Vidal: “Presentarem iniciatives a nivell local, provincial i autonòmic perquè la Generalitat aconseguisca la titularitat del Bé d’Interés Cultural”

Ciutadans (Cs) es mobilitza “per a protegir el Reial Monestir de Santa Maria d’Aigües Vives”, ha assegurat el portaveu de Cs Alzira, Miguel Vidal, qui ha recordat que la setmana passada “van comprovar, juntament amb la síndica de Cs, Ruth Merino, l’estat lamentable en el qual es troba”.

“Ens preocupa, com als veïns de la Barraca, Alzira i Carcaixent, que l’abandó en el qual està puga provocar alguna fallada estructural”, ha explicat l’edil, al mateix temps que ha esgrimit que “és obligació de l’administració prendre cartes en l’assumpte i protegir aquest Bé d’Interés Cultural (*BIC), emblema de la Barraca”.

Per això, ha destacat, “tant Cs Alzira com Cs en Les Corts i en la Diputació estem preparant iniciatives per a instar a la Generalitat a aconseguir la titularitat de l’immoble, restaurar-lo i protegir-lo com a patrimoni de tots els valencians”.

Per al regidor de la formació taronja, “entristeix veure el monestir en aquestes pèssimes condicions quan hauria d’estar molt cuidat”. “És una joia arquitectònica, construïda durant els segles XVI i XVII amb estils gòtic valencià i barroc, encara que els seus orígens es remunten al segle XIII; no obstant això, aquesta pràcticament en ruïnes per la passivitat de l’administració”, ha lamentat.