Ciutadans presenta un pla de suport al turisme de la província de València

Gil: “Proposem mesures estratègiques, econòmiques, i de coordinació entre administracions perquè aquest sector clau ressorgisca amb força”

Ciutadans (Cs) en la Diputació de València ha presentat un pla de suport provincial al turisme. “Es tracta d’impulsar un sector clau de la nostra economia des de ja fins que recupere el seu nivell de creixement i ho supere”, ha explicat la portaveu de la formació taronja Rocío Gil.

Segons la diputada, “proposem un pla ambiciós en tres direccions: la publicitària, l’econòmica i la de coordinació institucional“. “Cap cap pot quedar solt en aquesta estratègia que s’ha d’impulsar des del consens i la cooperació”, ha esgrimit.

D’una banda, ha considerat, “és fonamental promocionar València com a destinació segura i per a això hem de crear els protocols necessaris perquè així siga”. D’altra banda, ha concretat, “cap suport té sentit sense un paquet de mesures econòmiques que alleuge a les empreses i autònoms”. Per això, ha demanat, “exempcions fiscals al sector turístic durant 12 mesos i reducció excepcional de l’IBI per a 2020“.

En la mateixa línia, ha advocat per “la creació d’una comissió interparlamentària per a dissenyar un pla de mesures econòmic-fiscals d’exempció, bonificació i ajornament de tota classe d’impostos i pagaments a compte”. “Ni un sol agent turístic pot tancar la persiana per no poder fer front a cap tribut o taxa”, ha argumentat, al mateix temps que ha defensat “la reducció o bonificació d’IAE, taxa de fems, terrasses, llicències, entre altres gravàmens“.

A més, ha sol·licitat que “la Diputació inste al Govern d’Espanya a ampliar el període d’ERTEs per al sector turístic”. “Es tracta de donar la cobertura necessària per a no ofegar un sector, que genera molta riquesa i dóna treball a tanta gent”, ha destacat.

Finalment, la diputada ha recordat que “Cs va demanar la setmana passada la convocatòria telemàtica del Patronat de Turisme per a poder defensar aquesta proposta i escoltar al govern i a la resta de grups”. “Urgeix que consensuem i concretem ja les mesures necessàries”, ha indicat Gil, qui ha reiterat “el seu suport al govern en aquesta crisi per a poder eixir d’ella com més prompte millor”.