Classe Magistral de clarinet a càrrec de Juan Ferrer a Monserrat

El dissabte 24 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores, a la Casa de la Cultura de Montserrat, començarà la classe magistral de clarinet a càrrec de Juan Ferrer. Aquesta activitat que s’emmarca com a activitat paral·lela de la 40 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, no té cap cost per a l’alumnat que desitge inscriure’s. Patrocina Bufet-Crampon París, marca de la qual és artista Juan Ferrer. Podeu descarregar el full d’inscripció a peu de la notícia i enviar-la a cultura@montserrat.es. Places limitades, tant d’alumnat actiu com d’oïdor.

Sobre Juan Ferrer

Juan Ferrer, és un dels més polifacètics i actius clarinetistas espanyols de la seua generació i el primer espanyol a formar part dels jurats del prestigiós Concurs Txaikovski de Moscou, De Gant, (Bèlgica), Versalles (França), Concurs per a Àsia i Oceania a Taipei (Taiwan ), Carlino (Itàlia) en els quals a més ha oferit recitals i classes magistrals, una labor pedagògica que desenvolupa amb alumnes de tot el món i en universitats d’Europa, Àsia.

Recentment aquesta activitat s’ha vist confirmada per la invitació a participar com a professor d’internacional per a la Fundació Simón Bolívar, (Actualment El Sistema) amb tres trobades anuals a partir de la temporada 2017-18 i que contínua (En línia) en el 2020 i 2021 a causa de la Pandèmia Mundial .

Artista de la marca Bufet-Crampon París i Vandoren París, Ferrer, forma part de la OSG ( Orquestra Simfònica De Galícia), de la qual és clarinet principal— des de 1994 encara que la seua activitat com a intèrpret li ha portat a oferir concerts a la Xina, Taiwan, Suïssa, França, Itàlia, Bèlgica ,Portugal, el Brasil, Veneçuela ,Costa Rica, Paraguai, l’Argentina i per tota Espanya, Europa i Amèrica, tant com solista, com en recitals, així com amb grups d

