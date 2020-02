COAGAL organitza unes jornades entorn del caqui

Print This Post

Gràcies a aquestes jornades, agricultors, agricultores i professionals del món poden aplicar noves tècniques perquè el cultiu es desenvolupe més i millor.

La Fundació Cajamar Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Cooperativa Agrícola i Ramadera d’Almussafes, organitzava una jornada sobre el present i futur del caqui. Un cultiu que ha experimentat en l’última dècada un increment molt important de la superfície plantada.

La jornada ha girat entorn de diferents temes com el control de la maduració del caqui i efectes secundaris, les estratègies de control de cotonets, mosques blanques i barrenetes en caqui o estratègies de l’ús de cobertes vegetals.

En els pròxims anys es preveu que la producció puga superar les 600.000 tones. Aquesta producció, si no s’aplicaren tècniques per al control de la maduració, es concentraria en un curt període de temps. Gràcies a aquestes jornades, agricultors, agricultores i professionals del món poden aplicar noves tècniques per que el cultiu es desenvolupe més i millor.