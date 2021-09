Col·lab Weekend arranca un quadrimestre replet de fites centrades en impulsar l’emprenedoria amb impacte social i mediambiental en Las Naves

Print This Post

El termini d’inscripció per a participar en la tercera edició del hackathon d’innovació social i urbana es tanca aquest diumenge, 5 de setembre.

Las Naves serà escenari de la primera gran cita del nou curs de l’ecosistema emprenedor valencià, amb la celebració de la tercera edició del hackathon d’innovació social i urbana Col·lab Weekend, del 17 al 19 de setembre. Esta cita marca l’arrancada d’un quadrimestre intens en activitats i aliances per a l’acceleradora pública de projectes amb triple impacte Col·lab, l’objectiu de la qual és impulsar solucions que influixen de manera real i positiva en les persones i en el seu entorn.

Col·lab Weekend enllaça amb la cinquena edició dels programes de Col·lab, atés que el triat com a ‘millor equip’ s’integrarà directament en el programa de Pre-Acceleració de l’entitat, que es posarà en marxa a la fi d’octubre, el termini de sol·licitud dels emprenedors i les emprenedores interessats a integrar-se s’obrirà de manera imminent.

“Col·lab s’ha consolidat com un dels agents estratègics clau de l’ecosistema emprenedor valencià i un dels referents en tota Espanya, pel seu focus en projectes amb triple impacte. El creixement continuat en projectes innovadors accelerats i de les aliances amb altres organitzacions obri noves possibilitats per a millorar la vida de la ciutadania, en el marc de l’estratègia Missions València 2030”, ha subratllat Carlos Galiana, regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València.

Entre les fites previstes en Col·lab per als últims quatre mesos de l’any, destaquen, la Fira LLAMP 3i, organitzada al costat de la Conselleria d’Economia Sostenible -LLAMP 3i CV és un programa d’acceleració avançada per a involucrar a les empreses en la consecució del triple impacte innovador, en els seus vessants social, mediambiental i econòmica sostenible, per a alinear-les als Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS)- i la signatura d’un conveni de col·laboració amb B Lab Spain -organització que coordina a les empreses del moviment internacional B Corp a Espanya-, que contempla reforçar les accions conjuntes -entre elles, noves convocatòries de les trobades B Tard a València-.

Impuls als projectes emprenedors amb impacte positiu

La inscripció per a participar en el Col·lab Weekend és gratuïta i pot formalitzar-se fins al 5 de setembre. Se celebrarà del 17 al 19 de setembre, amb format mixt (part dels equips treballaran de manera presencial en el centre d’innovació Las Naves) i una altra part, en línia.

Les persones interessades poden participar amb una idea i un equip propi o bé registrar-se en solitari -seran integrades en equips-. Es busquen solucions a 20 desafiaments emmarcats en les línies d’acció de l’estratègia social i urbana Missions València 2030.

Col·lab té en marxa, actualment, la quarta edició dels seus programes d’acceleració -Pre-Acceleració, Acceleració i Scale-UP-. L’acte final dels mateixos (Demo Day) se celebrarà el dijous 14 d’octubre. En les seues quatre edicions, són ja 44 startups amb les quals s’ha treballat.

A les i els participants en estoss tres programes s’unixen, al setembre, les cinc iniciatives seleccionades en la primera edició d’Agro·lab, que proposen la recuperació i transformació de varietats autòctones i l’elaboració de productes cultivats amb tècniques agroecològiques: La Fermenteria de l’Horta, Pomes Espéridas, Cacaus Climent, Serra Grossa i Bokaras.

El Mercaobrador de Mercavalència serà l’espai físic on s’experimentaran els processos de transformació, per a aconseguir els objectius plantejats.