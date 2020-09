Col·lectiu Soterranya empaqueta un cotxe en l’avinguda Joan Carles I de Torrent

Print This Post

Una Marxa Virtual serà la protagonista de la programació del dissabte a la vesprada posant punt i final a la Setmana de la Mobilitat de Torrent 2020

Entre les activitats organitzades per a commemorar el Dia Europeu sense Cotxe a Torrent, Col·lectiu Soterranya va desenvolupar ahir a la vesprada la jornada de conscienciació ‘Empaqueta el teu cotxe’, sota el lema “Torrent millor a peu, amb bici o transport públic”. D’aquesta manera, des de les 18 h fins a les 20 h, els i les integrants de Soterranya van empaquetar un vehicle en un dels carrils de l’avinguda Joan Carles I, tallant la circulació al trànsit del mateix carril amb la finalitat de sensibilitzar al públic sobre la importància del respecte al medi ambient utilitzant transports més sostenibles.



En aquesta atípica Setmana de la Mobilitat 2020, el regidor de l’àrea de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, ha subratllat que “des del consistori ens hem reunit i s’ha treballat braç a braç amb les associacions i col·lectius implicats per a prendre iniciatives que no acaben amb aquesta jornada del Dia sense Cotxe, amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania cap a una mobilitat multimodal i sostenible, cada vegada amb gestos i passos continus per a continuar avançant en una ciutat més accessible, més amable i saludable”.



En aquesta mateixa línia es continua treballant des del departament de Mobilitat, que ha proposat per a dissabte que ve 26 a les 18 h una Marxa Virtual. Les persones interessades a participar han de sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 111 18 02 (en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres) o amb formulari de la web www.torrent.es. Amb la cita, hauran d’acudir el dia i hora indicada a l’oficina habilitada en la c/ Ramón y Cajal, 7, per a recollir la samarreta i borsa de corredor. El següent pas és descarregar-se l’app i inscriure’s en la carrera (Android: https://soymr.info/viraceandroid / iOS: https://soymr.info/viraceios). Finalment, només queda obrir l’aplicació el dissabte a les 18 h i donar el tret d’eixida a la marxa recorrent 6 km pel municipi.