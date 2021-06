Colomer advoca per ‘la seguretat i la bona reputació com a pilars clau per a garantir el dinamisme’ de l’ocupació turística aquest estiu

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme afirma que “aquest estiu serà l’estiu de la transició cap a una normalitat més completa en el 2022”

D’altra banda, Colomer informa que “Turisme ja ha abonat el 99% de les ajudes covid al sector turístic, dotades amb 18 milions d’euros”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha advocat aquest dimecres per “la seguretat i la bona reputació, com a pilars clau als quals el sector turístic haurà d’afrontar, per a garantir l’èxit i el dinamisme de l’ocupació turística aquest estiu”.

Colomer ha incidit en què “aquest serà un estiu de remuntada gradual, serà una temporada estival més dinàmica, amb un increment de les reserves, que ja s’ha pogut percebre després del cessament del tancament perimetral”.

El secretari autonòmic ha assegurat que “aquest serà un estiu de transició cap a una normalitat més completa en el 2022”. Afirma que “el curt termini està desapareixent i està sent substituït pel curtíssim termini”; confia que els resultats siguen millors que l’estiu anterior, marcat per la pandèmia.

El titular de Turisme ha realitzat aquestes declaracions a Benidorm, en el marc de l’Assemblea General de Hosbec, on s’ha presentat l’Informe de Perspectives per al Turisme 2021, elaborat per Caixa Bank Research.

Colomer ha sigut l’encàrrec de clausurar l’acte, juntament amb el president de Hosbec, Toni Mayor; el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón; l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, i el director comercial de Banca d’Empreses de CaixaBank, Felipe Pulido.

Colomer ha volgut agrair a Hosbec “la labor de cohesió i apoderament del sector en aquest temps”; i ha assenyalat que “tots eixim guanyant amb el compromís i els valors d’aquesta institució”.

De la mateixa manera, ha assenyalat que “tenim l’obligació de prendre les regnes perquè el sector siga cada vegada més fort”. Per a Colomer, hi ha dues qüestions fonamentals “el producte i el client”; “si no perdem de vista aquestes dues claus, anirem sempre pel camí encertat”, ha afegit.

Turisme abona el 99% de les ajudes COVID

Després de la clausura de l’assemblea de Hosbec, el secretari autonòmic ha volgut informar que “el 90% de les sol·licituds rebudes per a accedir a les ajudes COVID-19 dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana han sigut favorables i abonades ja, pràcticament íntegrament, al 99%”.

D’aquesta manera, segons ha informat Colomer, “són un total de 3.640 les sol·licituds que han sigut favorables, de les 4.058 rebudes per a formar part de la nova línia extraordinària d’ajudes directes per a empreses i professionals turístics amb la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic de la pandèmia”.

El titular de Turisme ha volgut posar l’accent en “la rapidesa i celeritat en la gestió i pagament d’aquestes ajudes” i ha agraït “el treball i esforç que ha dedicat el personal del seu departament, per haver resolt aquesta convocatòria en un temps rècord de tres mesos”.

Colomer ha assenyalat que “el pressupost gestionat és més del doble del qual Turisme Comunitat Valenciana dedica al seu programa anual d’ajudes en concurrència competitiva”.

De la mateixa manera, ha incidit en el nivell d’atenció personalitzada als sol·licitants, tant per via telefònica com per via telemàtica, a través de correus o xarxes socials; “hem donat resposta a les qüestions i dubtes plantejats pels sol·licitants, el nostre compromís és ajudar i estar al costat del sector professional sempre”.

D’altra banda, Colomer ha informat que “només el 10% de les sol·licituds han sigut desfavorables per no complir els requisits de la convocatòria”. Aquestes ajudes directes tenen com a beneficiàries a les persones i entitats titulars d’allotjaments turístics i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix.

Es tracta d’un programa d’ajudes, dotat amb 18 milions d’euros, la convocatòria dels quals va eixir publicada en el DOGV el passat 11 de febrer, finalitzant el termini de sol·licitud el 22 de març de 2021.

Beneficiaris de les ajudes

Dels 18 milions d’euros assignats a aquesta línia extraordinària d’ajudes gestionada per Turisme Comunitat Valenciana, un total de 7,7 milions han anat dirigits a establiments d’allotjament turístic. Per modalitats, un total de 6,32 milions d’euros han sigut adjudicats a allotjaments hotelers; més de 692.000 euros a gestores d’habitatges i apartaments turístics; 555.500 euros a càmpings i 132.500 euros a allotjaments rurals.

Les agències de viatges de la Comunitat Valenciana han sigut beneficiàries de 2.907.000 euros i les empreses dedicades al producte turístic se’ls ha adjudicat més de 7,3 milions d’euros. En concret, més de 3,9 milions d’euros per a empreses de L´Exquisit Mediterrani; prop de 1,3 milions per a les empreses de Musix; més de 1,4 milions d’euros per a empreses del programa de qualitat turística Sicted i 770.000 euros per a les entitats que formen part de CreaTurisme, el programa d’impuls al producte turístic.

Es tracta d’ajudes directes a les empreses que van des dels 500 euros als 75.000 euros depenent del tipus de negoci i complementen al Pla Resistir de la Generalitat. A més són compatibles amb altres subvencions o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.