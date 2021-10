Colomer aposta per continuar impulsant la promoció en el mercat britànic

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme ha participat en l’obertura del Congrés “Intele Travel”, que reuneix a València a 200 agents de viatge britànics



Se celebraran conferències i jornades de treball per als agents, que inclouen presentacions del destí Comunitat Valenciana i de la resta de marques turístiques

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha participat en l’obertura del Congrés “Intele Travel”, juntament amb el president i CEO de “Intele Travel”, James Ferrara i el regidor de Turisme de València, Emiliano García.

Intele Travel és un esdeveniment que reuneix a València a 200 agents de viatge britànics, així com turoperadors, empreses de creuer i mitjans de comunicació especialitzats en turisme, procedents del Regne Unit.

Francesc Colomer ha recordat que “el mercat britànic és el nostre principal emissor”, per la qual cosa ha apostat per continuar impulsant la promoció en aquest mercat, al mateix temps que ha explicat que “també el mercat americà forma part dels nostres plans”.

Durant l’obertura del Congrés, Colomer ha ressaltat que “som un territori turístic en constant evolució amb voluntat de millora” i ha explicat que “més enllà del clima, el sol, la platja, la cultura, la gastronomia, els 22 parcs naturals, el turisme urbà i cultural, som un estil de vida, una manera d’estar i ser que anomenem hospitalitat”.

A més, ha assenyalat que “el món postcovid, després d’hores molt fosques, necessitarà al sector turístic, perquè viatjar formarà part del futur de la humanitat”, en aquest sentit ha explicat que segons algunes enquestes “la demanda del turisme internacional creixerà a Espanya un 200% cap a final d’any”.

El regidor de turisme de València, Emiliano García, ha destacat que la ciutat de València ha agraït a Intele Travel “els esforços perquè València continue sent l’entorn on els britànics descansen, gaudeixen i descobreixen un territori autèntic i hospitalari”, i ha explicat que des de l’ajuntament “hem apostat per mostrar que València és un destí sostenible, segur i saludable”.

A més, Emiliano García ha assenyalat que “el sector turístic és clau en els reptes als quals ens enfrontem a nivell mundial, com la lluita contra el canvi climàtic” i en aquesta línia ha apuntat que “hem auditat la petjada de carboni de l’activitat turística, i ens hem compromés a ser un destí neutre en carboni en 2025”.

Congrés Intele Travel

El consorci Intele Travel, ha triat la ciutat de València per a reunir en aquest esdeveniment a 200 dels seus agents del Regne Unit, i per a això ha comptat amb la colaboracxión de Turisme Comunitat Valenciana, Visit València i Turespaña.

Durant l’esdeveniment, es desenvolupen diverses conferències i jornades de treball per als agents que inclouen presentacions del destí Comunitat Valenciana així com de la resta de marques turístiques: Castelló, València Turisme, Visit València, Patronat de Turisme Costa Blanca, Alacant i Benidorm. A més, els destins de la Comunitat disposaran durant el congrés d’un espai per a donar a conéixer els atractius de les seues localitats als agents que s’acosten als seus taulells de consulta.

Així mateix, en el marc d’aquest congrés es desenvolupen diversos viatges de familiarització a diferents destinacions de la Comunitat. Aquests viatges pretenen ser una eina perquè els agents coneguen de primera mà la varietat d’oferta natural, gastronòmica, històrica, cultural, o d’oci i puguen oferir als seus clients la Comunitat Valenciana com a destinació turística.

Intele Travel és un consorci que compta amb al voltant de 40.000 agents de viatge treballadors a casa als Estats Units i uns 4.500 agents al Regne Unit, on s’està expandint de manera important en els últims anys.

Els agents de Intele Travel, treballen amb gran varietat de productes turístics des de bitllets aeris, creuers, tot tipus d’allotjaments, serveis de lloguer de vehicles, contractació d’excursions, assistència a esdeveniments, així com paquets turístics. Entre els seus proveïdors es troben alguns dels principals turoperadors i agències del sector, inclosos TUI, Olympic Holidays, Celebrity Cruises, Carnival Cruise Lines, Explore Worldwide, Trafalgar Tours i altres.