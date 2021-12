Colomer presenta el Programa de Turisme Accessible de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El pla impulsa la creació d’eines i la dotació de nous coneixements, que permeten als professionals del sector, millorar i gestionar l’accessibilitat en les seues establecimi entos i destinacions turístiques



En el seu desenvolupament ha participat diferents entitats representatives de persones amb discapacitat, diversos departaments de la Generalitat, a més del sector empresarial i altres col·lectius

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat aquest divendres a la Vila Joiosa el Programa de Turisme Accessible de la Comunitat Valenciana 2021-2025, impulsat per Turisme CV i la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Predif).

Aquest programa té com a objectiu principal crear un mapa d’actuacions després del diagnòstic de la situació actual, a més de proposar una estratègia de consolidació del destí com a inclusiu, accessible i socialment responsable, garantint la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

En la presentació, al costat de Colomer, han participat el responsable de Predif, Luigi Leporiere, i l’alcalde de la Vila Joiosa, Andrés Verdú, qui ha destacat l’elecció de la Vila Museu per a donar a conéixer aquest Pla, ja que “és un referent en accessibilitat i inclusió”, ha manifestat.

El titular de Turisme ha assenyalat que “l’accessibilitat i el turisme inclusiu formen part de l’única política turística possible”; al mateix temps que ha declarat que “l’hospitalitat es posa a prova en la seua capacitat de ser o no inclusiva”.

Francesc Colomer s’ha mostrat partidari de “invocar una política turística on l’accessibilitat siga un vector transversal”. Una mirada que “hem sedimentat en la Llei de Turisme i el Codi Ètic, que ens porten cap a un turisme per a tots”, ha afegit.

Així mateix, Colomer ha advocat per “revisar sempre per a millorar de manera permanent, això és un camí a recórrer junts”. En aquesta línia, ha assenyalat que “la política turística també es basa en aliances, com la que tenim amb Predif, així com amb altres entitats com Cocemfe o Asindown”. “Nosaltres només som un actor més, potser el responsable d’aportar relat coherent a tot el que fan els altres”, ha afegit el secretari autonòmic.

Eixos d’actuació

El principal objectiu del Programa de Turisme Accessible és la consolidació de la posició de la Comunitat Valenciana com a destí inclusiu, acollidor i accessible per a totes les persones.

Per a això, s’han establit diferents eixos d’actuació, que es vertebren entorn de les línies estratègiques i programes del Pla Estratègic de Turisme 2020-2025, basades en sis pilars en els quals s’assentisca l’estratègia: sostenibilitat, hospitalitat, vertebració territorial, capital humà, responsabilitat i seguretat.

El primer eix és el de ‘Planificació i gestió de l’accessibilitat en l’àmbit turístic’ on es treballa en la coordinació administrativa, la planificació i la gestió compartida, així com en la seguretat i resiliència turística.

El segon eix es refereix a les ‘Millores de les condicions d’accessibilitat de l’oferta turística’ on es recullen les anàlisis de les condicions d’accessibilitat de l’oferta turística, l’accessibilitat web, així com la Creació del servei d’assistència personal al visitant.

El tercer és el de ‘Capacitació i sensibilització del sector turístic’ que contempla la millora dels coneixements tècnics en accessibilitat universal, la millora en l’atenció al client amb alguna necessitat d’accessibilitat, a més del foment de la formació o l’impuls de la sensibilització del sector turístic.

El Programa de Turisme Accessible també recull en el quart eix l”Impuls i millora de la competitivitat, coneixement i intel·ligència turística’ on s’aborda la consolidació del compliment de la normativa, el suport al sector turístic per a la millora de l’accessibilitat, la millora de la competitivitat, a més de la investigació i intel·ligència turística per a la millora de l’accessibilitat.

El cinqué eix es refereix a la ‘Inserció laboral de persones amb discapacitat en el turisme’ on es tracta tant el foment de l’ocupació de persones amb discapacitat en el turisme, com la millora de l’accessibilitat dels llocs de treball, a més de les activitats de formació i sensibilització.

Finalment, el programa també contempla un eix de ‘Màrqueting i promoció turística’ on s’aborda la difusió d’informació sobre accessibilitat de l’oferta turística, l’accessibilitat en la promoció i en la comunicació , a més d’accions de promoció del turisme accessible.

Elaboració del Programa de Turisme Accessible

El Programa de Turisme Accessible està impulsat per Turisme Comunitat Valenciana i Predif i en el seu desenvolupament han participat diferents entitats representatives de persones amb discapacitat, diversos departaments de la Generalitat, a més del sector empresarial, i altres col·lectius en la fase de procés participatiu.

Així, en el procés participatiu d’aquest Programa han intervingut tant destins de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el grup de treball d’Accessibilitat de la Xarxa DTI-CV, els serveis territorials de Turisme, així com la Mesa Interdepartamental de Turisme. També han participat diferents organitzacions empresarials, la Xarxa Tourist Info, a més de sindicats.

A més, el procés participatiu també ha comptat amb el Comité de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) i les principals entitats representatives de persones amb discapacitat i altres necessitats d’accessibilitat en la Comunitat Valenciana.