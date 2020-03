Connect on Linked in

Colomer reitera el seu suport al sector turístic en la crisi pel coronavirus i ressalta que “en aquests moments el més important és la salut de les persones”



–El secretari autonòmic de Turisme ha participat en la jornada ‘Estratègies d’actuació en situacions de crisis: marc institucional, marc sanitari, marc legal’ organitzada per Hosbec



– Colomer ha ressaltat que “hem de plantejar ara mesurades per al moment en què tornem a la normalitat”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha reiterat el seu suport al sector turístic davant la crisi que s’ha generat per les conseqüències del Coronavirus, encara que ha ressaltat que “en aquests moments, el més important és la defensa de la salut de les persones”.

Així ho ha manifestat Francesc Colomer a Benidorm, en la jornada ‘Estratègies d’actuació en situacions de crisis: marc institucional, marc sanitari, marc legal’ organitzada per l’associació empresarial hotelera Hosbec davant l’actual situació generada pel coronavirus i la seua repercussió en el sector turístic.

Colomer ha ressaltat que “el més important és estar al costat del sector, compartir l’estratègia i prendre consciència que en aquests moments el més important és la salut, però sense oblidar que l’economia i, especialment el sector turístic, ha de tindre un pla que ens permeta remuntar la situació tan greu que estem patint, en el moment que siga possible i segur”.

El responsable de Turisme ha recalcat que “com a les circumstàncies ho permeten, hem de recuperar la idea que viatjar és fonamental per a la vida d’una societat i el sector turístic, que és el que millor sap cuidar de les persones, que estiga perfectament preparat per a remuntar aquesta situació”.

En aquest sentit, Francesc Colomer ha anunciat que “des de Turisme Comunitat Valenciana agilitarem pagaments tot el possible i flexibilitzar acords per a invertir el nostre pressupost, reorientant accions, mesures i projectes”, i que, “és cert que ara no té sentit la promoció, però sí que planificar amb intel·ligència per a eixir amb força en el moment en què puguem reprendre’l”.

A més, ha incidit en què “hem de pensar en campanyes tàctiques que ens eviten caure en posicionament, i per a reposicionar els nostres valors i atributs per a recuperar la voluntat de viatjar i que els mercats ens trien”.

Francesc Colomer ha posat l’accent que el turisme “és un sector bàsic per a entendre el nostre model de societat, i el nostre model econòmic” i ha afegit que a més “ha salvat la cara d’aquesta societat en qualsevol crisi sempre”.

Per això, Colomer ha assenyalat que “des de Turisme estem fent costat al sector per a impulsar un pla de xoc i mesures pal·liatives que puguem posar en marxa per a quan recuperem la normalitat, tornar a eixir amb una promoció adequada, correcta, defensant els valors i els atributs de la nostra destinació com a segur i amb garanties, però això vindrà després, perquè de moment hem de pal·liar en la mesura que siga possible els efectes perversos i negatius d’aquesta crisi que estem patint”.

Respecte a les mesures que s’estan portant acabe, Francesc Colomer ha assenyalat que “en aquests moments, la batuta la porten les autoritats responent a les prescripcions sanitàries i, a partir d’ací, nosaltres treballem per a implementar la defensa del nostre model turístic i de la nostra capacitat de continuar competint quan les circumstàncies tornen a la normalitat”.

Finalment, Colomer ha recalcat que “és fonamental llançar un missatge d’esperança i de tranquil·litat al sector perquè quan és possible treballarem per a remuntar la situació, però mentrestant, des de la Generalitat hem de posar en jerarquia la defensa de la salut de les persones”.