Colomer rep el Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal en Aula Greal

El Secretari Autonòmic de Turisme Frances Colomer aquest dijous dia 8 d’abril ha visitat en la seua agenda Aula Greal. Aquesta trobada estava concertada també per a conéixer la nova sala “El Sant Greal en la Guerra Civil” i fer-li lliurament d’una còpia del Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal.

Han estat en aquest acte de presentació la Dra. Ana Mafé García presidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal, acompanyada pel secretari de l’associació cultural don Jesús Gimeno Peris i els vocals de la mateixa don Jose Cuñat i donya Alicia Palazón, directora de contingut d’Aula Greal.

S’ha sol·licitat també la presència de l’artista plàstica la Dra. María Gómez professora de la Universitat de València qui va inaugurar el passat 29 de març una magnífica exposició en la Ciutadella de Jaca amb el Sant Calze i el seu camí com a protagonista dels llenços. La Dra. Gómez li ha explicat de primera mà al Sr. Colomer les meravelloses relacions que existeixen entre Turisme Aragó i l’Associació. De fet, aquest mateix Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal ja ha sigut distribuït entre alcaldes, diputats i alts càrrecs a Aragó. Estant a l’espera de rebre notícies des de l’Administració de València per a tancar el finançament com més prompte millor a Madrid.

La Dra. Mafé després de fer una breu exposició de les trajectòria de l’Associació en matèria d’elaboració de plans (és el tercer que es presenta a l’Administració del Sr. Colomer) s’ha centrat en explicar amb el màxim detall el Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal.

Aquest és el tercer pla de desenvolupament que l’Associació cultural planteja a l’Administració per a ajudar en la consolidació del producte Camí del Sant Greal, també dit Ruta del Greal. Porta sent monitorat des dels seus inicis per don Bartolomé Nofuentes, màxim expert en temes de finançament europeu en la Comunitat Valenciana.

Don Jesús Gimeno ha comentat al Sr. Colomer que, després de la visita a Massamagrell de la Delegada del Govern, donya Gloria Isabel Calero Albal, també ella va rebre el pla perquè el portara fins a Madrid, així com altres representants de l’Administració, entre ells don José Vicente Andreu president de la Mancomunitat de l´Horta Nord, el regidor de Turisme de l’Ajuntament de València i resident de Visit València, don Emiliano García o el propi alcalde de Massamagrell, don Paco Gómez Laserna.

La Dra. Mafé comenta que “des de la societat civil s’ha de donar suport a les gestions administratives amb coneixement i amb treball, de tal forma que es generen noves oportunitats de desenvolupament local no solament per al sector econòmic més directament relacionat amb l’activitat turística sinó també ser capaces de generar noves oportunitats de treball per a e el sector cultural.

El Secretari Autonòmic ha quedat gratament convençut d’aquesta necessitat d’obrir oportunitats d’ocupació en el traçat del Camí del Sant Greal i propiciarà una trobada al més alt nivell perquè arribe finançament dels fons europeus.

En aquest sentit, la Dra. Mafé li ha comentat que, en la seua ronda pels despatxos administratius, entre les persones més interessades a dur a terme aquest projecte avant està don Francisco Molina, Director Territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana i la pròpia vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, donya Mónica Oltra qui secunda per complet la iniciativa, perquè coneix de primera mà tot el potencial cultural que es desenvolupa en aquest Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal.

Per part del teixit productiu relacionat amb el turisme podem dir que la AA. MM. Valten Travel dóna suport a aquest pla des del vessant empresarial, així com don Víctor Pérez, president de FOTUR.

Aquest pla ha sigut entregat personalment per la Dra. Ana Mafé García a totes les forces polítiques valenciana que han anat mostrant interés al llarg de l’any en l’obertura d’Aula Greal. Així com també al Exmo. Cardenal Arquebisbe de València, el Dr. Antonio Cañizares. Tot això amb la voluntat d’unir sinergies i que des de València es treballe “tots a una veu” en un tema tan emblemàtic com és la història i la difusió del Camí del Sant Greal, la relíquia més buscada de l’Edat mitjana Occidental.