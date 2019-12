‘Com sona l’ESO’ rebrà el Premi d’Honor de la Música Valenciana 2019

Connect on Linked in

La cerimònia de lliurament dels guardons se celebrarà el 12 de desembre al Teatre Principal de València

La cerimònia comptarà amb les actuacions de Smoking Souls, Mamen García amb Albert Sanz i Limbotheque

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, i el director de la cerimònia dels guardons Rafa Piqueras, han presentat la imatge dels premis d’enguany, han avançat alguns detalls de com serà la cerimònia de lliurament de premis i s’ha fet públic el Premi d’Honor de la Música Valenciana 2019.

Aquests reconeixements, d’àmbit autonòmic, es lliuraran el pròxim 12 de desembre al Teatre Principal de València. Els nominats als Premis de la Música Valenciana en les 17 categories d’aquesta edició van ser anunciats fa unes setmanes. Ara Marga Landete ha fet públic el Premi d’Honor de la Música valenciana, concedit per Cultura de la Generalitat en 2019: “Atorguem aquest reconeixement autonòmic a ‘Com sona l’ESO’, un projecte que uneix educació i cultura a través de la música, en estat pur. Un reconeixement col·lectiu a moltíssima gent del nostre país, de nord a sud, que ha sabut cosir i cohesionar les nostres comarques amb aquest projecte”, i ha afegit: “pel seu compromís de portar l’aprenentatge més enllà de l’aula, per posar la música al centre de l’escenari educatiu, per convertir els nostres adolescents en vertaders protagonistes compromesos, els atorgarem aquest merescut reconeixement”.

‘Com sona l’ESO’ és una trobada musical anual d’alumnes i professorat de música d’instituts públics que, al llarg de quatre dies, conviuen per dur a terme un gran repte musical, el qual han treballat prèviament a les aules de música. Aquest repte és la realització d’un concert conjunt: al voltant de 1500 alumnes amb el seu professorat actuant junts. La regla d’or de les trobades és que tot l’alumnat, independentment de la seua formació musical, participa en el concert.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC ha afegit que “‘Com sona l’ESO’ va iniciar aquest recorregut l’any 2000, ara fa ja quasi 20 anys. I ha sigut molt l’alumnat que ha experimentat pujar a un escenari i participar d’un espectacle musical que ha deixat molta empremta en les seues vides. La pròxima cita musical de ‘Com sona l’ESO’ serà en 2020 a una de les nostres capitalitats culturals valencianes, Altea. I per a nosaltres això és sinònim de vertebració”.

La imatge dels premis i la cerimònia 2019

La il·lustradora valenciana Sandra Navarro, coneguda amb el pseudònim de Lalalimola, ha sigut la creadora del cartell d’aquesta edició dels Premis Carles Santos.

Segons la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, “la imatge està inspirada en el ‘leitmotiv’ de la cerimònia, la fira, amb una estètica i una empremta molt personals”, i ha destacat que “en aquesta segona edició continuem apostant per les creadores valencianes en un any en què València ha sigut nomenada capital mundial del disseny”.

La cerimònia serà conduïda pels presentadors Mireia Pérez i Vicent Colonques, amb una posada en escena inspirada en la diversió i la disbauxa acolorida d’una fira: “Estem preparant una cerimònia agosarada, descarada, provocadora i cridanera”, ha afirmat Rafa Piqueras, el responsable de l’acte.

Els II Premis Carles Santos de la Música Valenciana seran retransmesos en directe per À punt i comptaran amb les actuacions en directe de Smoking Souls, Mamen Garcia amb Albert Sanz i Limbotheque.

Totes les nominacions dels II Premis Carles Santos de la Música Valenciana

Millor disseny: Ortogràfic, pel disc d’Ed Bloom, ‘Ed Bloom’; Fran Rodríguez pel disc de Valira, ‘Ecos de aventura’; Antonio Mateo i Ariadna Rodríguez, pel disc de Tardor, ‘El mal pas’, i Víctor Puchalski i Enric Alepuz, pel disc de Gener, ‘Cante el cos elèctric’.

Millor gira: Zoo, El Diluvi, Mafalda i Harmonia del Parnàs.

Millor vídeo: Prozak Soup, per ‘Come on’; Badlands, per ‘Weak men cherish’; El Diluvi, per ‘Heroïnes de la fosca nit’; Xavi Sarrià i Roba Estesa, per ‘Com animals salvatges’.

Millor artista revelació: La Fúmiga, Jazzmatics, Valira i Caguama Trio.

Millor disc de cançó d’autor: Miquel Gil, per ‘Geometries’; Mireia Vives i Borja Penalba, per ‘Cançons de fer camí’; Feliu Ventura, per ‘Convocatòria’, i Mara Aranda, per ‘Trobairitz’.

Millor disc de música de repertori (clàssica i contemporània): Spanish Brass per ‘XXX’; David Fons per ‘Viola Oppression’; Ensemble de Flautas per ‘Pachamama. Dances of the Earth’; i Josep Vicent & Adda per ‘Música per a les emocions’.

Millor disc de fusió i mestissatge: El Diluvi, per ‘Junteu-vos’; La Trocamba Matanusca, per ‘A pic i pala’; Insoma, per ‘Incandescent’, i El Tio la Careta, per ‘Grita Rebélate’.

Millor disc de jazz: Viktorija Pilatovic, per ‘The only light’; Tariq, per ‘Tariq’; Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel, per ‘Dandelion’, i David Pastor, per ‘Film session’.

Millor disc de música familiar: Ramonets, per ‘Fes-ho tu mateix’; Rodamons Teatre, per ‘Emocioanant’; La Pop, per ‘Vol.2’, i Canta Canalla, per ‘Revolucions per menuts’.

Millor disc de música tradicional: Sis Veus, per ‘Els dies i les dones’; Spanish Brass i Carles Dénia, per ‘Mira si hem corregut terres’; Xavier de Bétera, per ‘Empremtes’, i Aljub, per ‘De les restes dels naufragis’.

Millor disc de música urbana: Tòrtel i Jordi Sapena, per ‘Cuineres i cuiners’; El Hombre Viento, per ‘Del amor y otras historias’; Fran Yera, per ‘Cuidados Violentos’, i Tesa, per ‘Rural’.

Millor disc de recuperació del patrimoni: Èlia Casanova, per ‘L’Universo sulla pelle’; Capella de Ministrers, per ‘El Grial’; Capella de Ministrers, per ‘Lucretia Borgia’, i Harmonia del Parnàs, per ‘15’.

Millor disc de pop: Sole Giménez, per ‘Mujeres de música’; Verdcel, per ‘Bifocal: ras i pols’; Mireia Vilar, per ‘La Plaga’, i Gener, per ‘Cante el cos elèctric’.



Millor disc de rock: Neus Ferri per ‘Canciones de amor al odio’; Mafalda per ‘Palabras forman caos’; Funkiwis per ‘Baile de buitres’; i Tardor per ‘El Mal Pas’.

Millor cançó: ‘Heroïnes de la fosca nit’, d’El Diluvi; ‘Ona electromagnètica’, de Gemma Vanyó; ‘Baile de buitres’, de Funkiwis, i ‘Mediterrània’, de La Fúmiga.

El guanyador en la categoria de millor disc eixirà de tots els treballs nominats a les categories de disc.

Enguany, com a novetat, s’incorpora el premi del públic, que s’atorgarà per les votacions rebudes telemàticament per mitjà del web http://catalegmusicavalenciana.com/premis-carles-santos entre tots els àlbums que concorren com a nominats a les categories de millor disc.