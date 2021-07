Comença a Foios la XIX edició d’Escènia

Connect on Linked in

La Mostra de Teatre Novell se celebra entre el 7 i el 17 de juliol donant un especial protagonisme al feminisme

Una nova edició de la Mostra de Teatre Novell ‘Escènia’ arriba a Foios. Entre hui i el 17 de juliol la Casa de la Cultura acollirà la dinovena edició d’un dels esdeveniments més importants que celebra la localitat i en el qual dona visibilitat a companyies o grups de teatre amb un màxim de tres anys de trajectòria.

L’obra ‘Reines’ de Foios Escola de Teatre serà l’encarregada de donar inici aquesta nit a una programació en la qual el feminisme estarà molt present. Aquesta actuació mostrarà la vida de set reines que, en algun moment de la història, van ostentar el poder i van governar. La programació continuarà demà amb ‘Iaia, i tu tens sexe?’ d’Unaovarias, que aborda el tabú que, encara hui dia, suposa parlar de la sexualitat de les nostres àvies i mares.

La resta de la programació el componen les obres ‘Sobrepassades’ d’Octàmbuli (9 de juliol), que reuneix cinc trobadores que canten i parlen per a ensenyar-nos que les dones també tenen veu; ‘Passeig per la vida’ de Foios Escola de Teatre (14 de juliol); ‘L’amor del meu ara’ d’Almor Movimiento (15 de juliol), que tracta d’alliberar l’amor d’estigmes socials i culturals; ‘200.000 dones’ de CIA. Càndida (16 de juliol), que recorda a les 200.000 dones, acusades de bruixes, que van ser torturades i condemnades a mort a Europa en els segles XVI i XVII; i, finalment, ‘Roda’ de Marea Danza (17 de juliol) on cinc ballarines presentaran una revisió de la dansa popular valenciana des d’un punt de vista contemporani.

Totes les representacions tindran lloc a les 22.30 hores a la Casa de la Cultura, a excepció de la del dia 17 de juliol que, coincidint amb el lliurament de premis, tindrà lloc en el Passeig de l’Albereda.

Per a Juan José Civera, regidor de Cultura de Foios, “Escènia és un dels nostres emblemes culturals i una oportunitat per a les companyies de teatre novell. Cada any, aquesta Mostra compta amb una gran resposta per part dels nostres veïns i veïnes i, en aquesta ocasió, serà encara més especial perquè revitalitzarà un sector que està sent dels més afectats per la pandèmia”.

Els espectacles que conformen la Mostra optaran al Premi del Jurat, dotat amb 2.500 euros; a l’Esment Especial del Jurat, dotat amb 1.000 euros; al Primer Premi Popular, dotat amb 2.500 euros; i al Segon Premi Popular dotat amb 1.000 euros.

Les entrades per a assistir a les representacions es poden aconseguir a través de les webs www.servientradas.com o www.agendafoios.com o en la taquilla de la Casa de la Cultura. Els espectacles dels dies 14 i 17 de juliol seran gratuïts, però serà necessària reserva prèvia per a controlar l’aforament.