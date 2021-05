Comença a funcionar l’ecotira, l’ espai de distribució de productes ecològics de proximitat de Mercavàlencia

Connect on Linked in

Ja ha començat a funcionar l’Ecotira, l’espai de distribució de productes ecològics de proximitat en la Tira de Comptar de Mercavalència. Es tracta d’un nou projecte que permetrà als productors ecològics comercialitzar els seus productes directament a professionals del sector com a restaurants o comerços d’alimentació. “Amb l’Ecotira les persones consumidores tindran accés a productes ecològics de proximitat, amb varietat d’oferta i preus justos, en qualsevol punt de la ciutat i àrea d’influència de Mercavalència, contribuint a fer una ciutat més sostenible”, ha afirmat al regidor de comerç i president de Mercavalencia, Cárlos Galiana, que ha presentat la Ecotira acompanyat del regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

Per als professionals suposa un accés directe a una variada oferta de productes de qualitat, ecològics i de proximitat que suposaran un valor afegit als seus negocis. L’Ecotira serà l’eina necessària per a enfortir la seua competitivitat en poder oferir aquests productes ecològics tan demandats. La Consellera d’Agricultura ha subratllat que “és important acostar-nos al productor i eliminar intermediaris tal com recomana la Unió Europea, per a eliminar costos innecessaris i donar més valor a l’activitat productiva”.

El regidor d’Alimentació sostenible ha posat en valor el fet que el projecte “ha comptat des de l’inici amb la participació dels propis agricultors, que han col·laborat en el disseny i l’estructura del projecte, i han aportat propostes en aspectes com els horaris d’obertura del mercat presencial, o el disseny de la marca”.

L’Ecotira resol la necessitat que existia de crear un canal curt, sostenible i just per a comercialitzar productes locals i ecològics de l’horta valenciana. A més este canal permet reduir el trànsit de vehicles del camp a la ciutat, i evita l’increment innecessari del preu dels productes que provoquen els intermediaris. El preu el marca la persona que embene sense més intervenció que la pròpia negociació amb el client.

Tal com ha explicat Galiana, la Ecotira funcionarà de dues maneres “una presencial tots els dimarts des de les 6 a les 8 hores del matí, on els compradors poden acudir, veure el gènere i parlar amb els agricultors, i una venda en línia on es poden fer les comandes, Mercavalència agrupa les comandes i una empresa realitza el repartiment.” El projecte de venda en línia arranca sota el lema tira endavant, el projecte inicia també una fase pilot i està previst que es vagen unint a ell iniciatives innovadores que aprofiten tot el potencial d’este sistema al servici de producció, distribució i consum de productes ecològics.