Comença el concurs de Projectes per a construir el centre cívic de Patraix

El projecte final recollirà les demandes i necessitats dels veïns i les entitats veïnals, que s’obtindran mitjançant un procés participatiu

participació ciutadana, de la qual s’obtindran una sèrie de conclusions que seran tingudes en compte en la redacció final del projecte. L’edifici se situarà al carrer de Salabert i compta amb un pressupost de 4,6 milions d’euros. Tal com ha afirmat la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía “es tracta d’una reivindicació històrica de l’associació de veïns del barri, que porten demanant este centre des de fa més de 20 anys. Tots els governs han reconegut la necessitat, però ningú havia impulsat la construcció d’este edifici”.

En esta primera fase els candidats presentaran els plecs de manera anònima, amb un procés que gaudirà de totes les garanties legals i de transparència. No es podran presentar membres del jurat, redactors del plec de condicions o els seus familiars fins a un quart grau de consanguinitat. Tampoc persones que tinguen una relació professional amb ells.

Valía ha subratllat que “una de les qüestions que valorarà el jurat és la relació de l’edifici amb l’entorn, amb les característiques i amb la història del barri. També es valoraran aspectes com la sostenibilitat i l’eficiència energètica, a més dels elements purament arquitectònics”. L’equip guanyador d’este concurs serà premiat amb l’adjudicació de la redacció del contracte i obtindrà els 280.000 euros en els quals s’ha fixat el premi.

Queda terminantment prohibit divulgar qualsevol informació sobre les propostes presentades, així com la comunicació dels redactors dels projectes amb membres del jurat, accions que portarien automàticament a la desqualificació del projecte.

El jurat estarà presidit per la pròpia regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal i comptarà amb Marina Sénder, Presidenta del Col·legi d’Arquitectes de València i Luis Sendra, Degà del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, així com sis tècnics municipals.

La primera fase es prolongarà fins al 30 de novembre; la segona fase, de valoració, s’acabarà el 7 de gener aproximadament; la tercera fase, d’exposició pública i al·legacions, arrancarà el 7 de febrer. “Amb esta fase arranca el procés participatiu en el qual intentarem que s’involucren el major nombre possible de persones i entitats del barri, per a això habilitarem diferents canals perquè tots puguen participar de la forma més còmoda” ha afirmat Valía, qui també ha indicat que “les entitats veïnals tindran un paper fonamental en el projecte. Farem un debat profund per a esbrinar les necessitats i les demandes reals dels veïns”.

Posteriorment, l’equip redactor del projecte disposarà de tres mesos per a desenvolupar el mateix, introduint les conclusions de les associacions i els veïns dutes a terme en el procés de participació.

El president de l’Associació de Veïns de Patraix, Toni Pla, ha afirmat que “era necessari un edifici com este en un barri històric, en el qual s’està duent a terme una actuació urbanística que portarà 3.200 nous habitatges al barri”, i ha afegit que “es tracta d’un edifici de futur i de cohesió social que necessitaven els veïns i les entitats socials del barri de Patraix des de fa molt temps”.