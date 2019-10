Comença el període d’espera per a la realització de l’III Patacona Surf ChallengE

Connect on Linked in

El campionat de surf que tindrà inici el primer dissabte o diumenge amb les condicions adequades a partir del 26 d’octubre



Un any més la platja de la Patacona (Alboraia) acollirà la celebració de l’III Patacona Surf Challenge. Mediterranean Surf School, escola de surf fundada l’any 2011 i situada a la platja de la Patacona, és l’encarregada de l’organització d’aquesta prova esportiva entorn del surf, la qual cada any va guanyant nous adeptes.



Cada vegada són més els practicants d’aquest esport, el nombre de llicències federatives s’ha incrementat considerablement en els últims anys en tota Espanya, passant de 748 llicències en 2001 a 44.286 llicències en 2018. Respecte a la C. Valenciana, malgrat tindre uns números inferiors es veu clarament un gran increment de llicències passant de 16 llicències en 2004 a 2.582 en 2017 (dades consell superior d’esports) i en els dies d’onatge és normal veure un gran nombre de surfistes en les diferents platges de València.



L’objectiu d’aquest campionat és la promoció general dels esports de lliscament a València, així com fomentar l’obertura de la ciutat cap a la mar. El campionat estarà replet d’activitats i tallers per als més xicotets, complementat amb el lliurament de premis als guanyadors i un concert que es realitzarà a la Casa de la Mar.



El període d’espera per a la realització del campionat començarà el 26 d’octubre i a partir d’aquesta data el primer dissabte o diumenge amb les condicions adequades es desenvoluparà la prova esportiva.



Les categories en les quals els participants es poden inscriure són: sub14, sub18 i open, havent-hi classe masculina i femenina.