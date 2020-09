Comença el procés de participació obert a Guadassuar ‘La Gran Via que volem’

Connect on Linked in

Des del dia 15 fins al 30 de setembre estarà obert el període de votacions per a triar la millor opció per al futur del passeig central de la Gran Via, l’avinguda més característica de Guadassuar.

Per a poder dur a terme aquestes votacions, prèviament es va obrir una mostra fotogràfica de la Gran Via, on s’exposaren imatges antigues i actuals d’aquesta avinguda. A banda, en l’exposició, que encara es pot visitar al Centre Cultural fins al dia 30 de setembre, també es mostren els diferents projectes realitzats pel gabinet de solucions mediambientals Medi XXI per a la remodelació d’aquest lloc tan emblemàtic. El passat divendres 4 de setembre va tindre lloc la presentació dels projectes a l’Auditori Municipal, on la mateixa tècnica responsable del gabinet, Emma Gorgonio, es va encarregar d’exposar les opcions que s’ofereixen.

El consistori ha facilitat un accés en línia per a realització de la consulta, encara que també s’ha habilitat un espai de votació presencial a l’ajuntament i també al Centre Cultural.

“Aquest projecte és molt important per al poble i de gran envergadura, aleshores pensem que la decisió ha de ser compartida, és a dir, nosaltres proposem diferents projectes, però volem que el poble de Guadassuar ens ajude a decidir sobre aquest assumpte, per la importància que té la Gran Via per a totes i tots”, comenta Gemma Avellan, regidora de Medi Ambient, Parcs i Jardins.

L’alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana aposta perquè “la participació siga de tot el poble en un tema tan important, i estem facilitant els mitjans perquè la votació es puga dur a terme de manera adequada, tant per via telemàtica com de manera presencial”.